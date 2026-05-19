Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, a postat pe Instagram imagini nemaivăzute de la ceremonia şi petrecerea organizate la Castelul Windsor, dar şi de la recepţia de seară de la Frogmore House. Alături de fotografii, Meghan a scris simplu: „Acum opt ani...”, potrivit People.

Imagini intime de la nunta regală

Printre imaginile publicate se numără momente romantice surprinse în capela St. George din Windsor, unde cei doi şi-au rostit jurămintele. Într-una dintre fotografii, Harry admiră buchetul de mireasă al lui Meghan.

Mai multe imagini au fost prezentate alb-negru, inclusiv una în care Elton John cântă la pian pentru invitaţi. Potrivit unor invitaţi, artistul a interpretat şi celebra piesă „Tiny Dancer”.

Meghan a publicat şi imagini din timpul realizării portretelor oficiale, dar şi fotografii în care Harry ţine un discurs la recepţia organizată în St. George’s Hall.

Primul dans al cuplului, pe „Land of 1000 Dances”

Al doilea set de imagini a inclus fotografii de la petrecerea de seară de la Frogmore House, unde Meghan şi Harry au dansat pe piesa „Land of 1000 Dances” de Wilson Pickett, melodia aleasă pentru primul lor dans.

În documentarul „Harry & Meghan”, lansat în 2022, Meghan spunea că şi-a dorit ca primul dans să fie unul distractiv şi plin de energie.

Rochia de mireasă şi invitaţii celebri

Meghan Markle a purtat o rochie creată de Clare Waight Keller, director artistic Givenchy la acea vreme. Rochia avea o trenă lungă de aproape trei metri, mâneci trei sferturi şi un decolteu tip bărcuţă.

Prinţul Harry a ales o uniformă militară Blues and Royals, purtată cu aprobarea Reginei Elisabeta.

La nunta regală au participat numeroase celebrităţi, printre care Serena Williams, Priyanka Chopra, George şi Amal Clooney, Victoria şi David Beckham, Oprah Winfrey şi Idris Elba, care a fost DJ-ul petrecerii.

Familia Sussex, sezon plin de aniversări

Primăvara este plină de evenimente importante pentru familia Sussex. Pe lângă aniversarea căsătoriei, copiii lor îşi serbează şi ei zilele de naştere: Prinţul Archie pe 6 mai şi Prinţesa Lilibet pe 4 iunie.

Recent, Meghan a publicat imagini şi dintr-o excursie la Disneyland organizată pentru aniversările copiilor, alături de mama sa, Doria Ragland.