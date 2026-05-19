Antrenamentul militar rus a avut loc la instalații din Beijing și Nanjing.

Cursurile s-au concentrat pe utilizarea dronelor, explozibililor, minelor și sistemelor de război electronic.

Conform surselor de informații Reuters, personalul militar chinez vine în Rusia pentru antrenament din cel puțin 2024, însă antrenamentul rusesc în China era necunoscut anterior.

Surse europene au declarat, de asemenea, agenției că cel puțin o parte din personalul militar antrenat în China a participat ulterior la operațiuni cu drone în Crimeea și regiunea Zaporojie.

De la începutul războiului ruso-ucrainean, autoritățile chineze și-au menținut în mod constant poziția neutră.

Cu toate acestea, Beijingul continuă să furnizeze Rusiei bunuri cu dublă utilizare, care sunt ulterior utilizate în industria militară.

În aprilie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat China că furnizează arme Rusiei. El a citat „informații de la Serviciul de Securitate al Ucrainei” (SBU). Zelenski nu a furnizat nicio dovadă.