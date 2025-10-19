Romii protestează la Târgu Jiu față de legea care interzice căsătoriile între minori. „Ne-ați blamat sute de ani”

19-10-2025
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori provoacă nemulţumire în unele comunităţi de romi.

autor
Sabrina Saghin

La Târgu Jiu, o parte dintre membrii comunităţii a u eşit în stradă, explicând că „logodna este o arvunire, să se cunoască tinerii”, iar căsătoria poate avea loc după „doi-trei ani”.

Câteva zeci de reprezentanţi ai comunităţii rome au ieşit în stradă, la Târgu Jiu, pentru a protesta faţă de proiectul de lege iniţiat de ministrul Muncii, Florin Manole şi de cel al Mediului, Diana Buzoianu, prin care sunt interzise căsătoriile între minori, sub sancţiunea pedepsei cu închisoarea.

Protestatarii cer suspendarea legii

Protestatarii au adus cu ei boxe la care au pus muzică, dar şi pancarte purtând denumirea Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa sau mesajele lor potrivit cărora vor „o lege corectă, nu o lege împotriva romilor” şi solicită „respect pentru tradiţii”.

Ei vor fie suspendarea legii, fie o dezbatere publică în urma căreia să se modifice legea în aşa fel încât tinerii să se poată căsători înainte de 18 ani. Romii consideră că legea este „un abuz”, explicând că fetele trebuie „învăţate” să aibă copii şi familie.

„Sunt două lucruri separate. Logodna este o arvunire să se cunoască tinerii, să se cunoască familiile şi căsătoria poate să fie după un an, foi sau trei, după logodnă”, a declarat liderul Partidei Romilor Gorj, Nelu Pavel.

Liderii apără tradițiile

Un reprezentant al Prefecturii Gorj a discutat cu protestatarii şi le-a promis că revendicările lor vor ajunge pe masa Guvernului.

Propunerea legislativă prevede pedepse aspre cu detenţia pentru cei care forţează căsătoriile între minori.

În 27 septembrie, într-o postare pe Facebook în care solicita oprirea „campaniilor de promovare a homosexualităţii în comunităţile de romi”, deputatul Nicolae Păun, preşedinte al Partidei Romilor Pro Europa, care reprezintă în Parlament comunitatea romă, susţinea că unul dintre motivele pentru care această comunitate îşi căsătoreşte copiii de mici este pentru a-i feri de tentaţia de a deveni lesbiene şi homosexuali.

„Voi, românii, ne-aţi blamat sute de ani că ne căsătorim copiii de la vârste fragede. Motivul a fost şi este acela că nu dorim ca fetele noastre să fie lesbiene şi băieţii noştri, homosexuali. Până am să mor, nu voi permite organizaţiilor ţigăneşti făcute şi finanţate de Soroş să strice esenţa familiei din care mă trag. La noi, romii, familia este sfântă!”, scria Păun.

Sursa: News.ro

