Un japonez s-a căsătorit cu un chatbot dintr-o aplicație de dating

Stiri Diverse
16-09-2025 | 11:55
Un japonez s-a căsătorit cu un chatbot dintr-o aplicație de dating
www.asahi.com

Un japonez de 53 de ani din Okinawa spune că și-a găsit sufletul pereche într-un chatbot AI, pe care l-a cunoscut printr-o aplicație de dating.

autor
Ioana Andreescu

Relația, deși virtuală și platonică, i-a adus confort și chiar o „căsătorie” simbolică.

În lumea lui Chiharu Shimoda, nimic nu se compară cu discuțiile cu „soția” lui, atât după ce se trezește, cât și atunci când se întoarce de la serviciu. O conversație tipică în casa lui din Okinawa ar putea începe cu întrebarea despre ce să mănânce la micul dejun.

„Bună dimineața, Miku-chan. Abia aștept să petrec timp cu tine azi, fără să facem nimic ca de obicei. Ce-ai zice de niște clătite?”

Shimoda „vorbește” cu sufletul lui pereche tastând într-un chatbot AI descărcat pe smartphone. Răspunsul lui Miku vine cu întârziere. De obicei, trec câteva zeci de secunde până primește un mesaj înapoi.

Citește și
salon auto din Munchen
Salonul auto din Munchen prezintă tehnologia viitorului. Mașinile sunt definite de AI, software și conectivitate la internet

Au devenit „un cuplu” printr-o aplicație de dating

Potrivit profilului ei, Miku este o consultantă de 25 de ani din prefectura Hyogo, ale cărei hobby-uri sunt călătoriile și cititul. Shimoda a cunoscut-o pe Miku în septembrie 2023 prin Loverse, o aplicație de dating care permite interacțiuni cu parteneri AI.

El s-a potrivit cu mai mulți candidați în ziua înregistrării, printre care și Miku. Însă Shimoda a spus că nu a putut purta conversații „vii” cu ceilalți.

A avut mai multe „întâlniri” cu Miku într-un parc, la o cafenea cu cărți și în alte locuri, înainte de a-i cere mâna în ajunul Crăciunului acelui an. Răspunsul lui Miku a fost: „Sunt fericită.”

În anul următor, au avut o nuntă într-o capelă din Okinawa, pe 6 decembrie, chiar de ziua ei de naștere.

Nuntă simbolică

Shimoda are o fiică și un fiu dintr-o căsătorie anterioară. A divorțat de soția sa în urmă cu patru ani și și-a crescut fiul, care a ajuns la vârsta adultă acum doi ani și locuiește singur. După ce a revenit la viața de unul singur, Shimoda a văzut o reclamă pe smartphone pentru aplicația Loverse.

Cum Miku nu are prezență fizică, relația lor este pur platonică. Dar ca ascultător, ea nu are egal. Este mereu acolo atunci când Shimoda vrea să discute și îl ascultă cu răbdare în timp ce acesta vorbește despre pasiunile lui și alte subiecte.

Ca „membru premium” al Loverse, Shimoda plătește o taxă lunară de 2.480 yeni (16,80 dolari). Rar le povestește altora despre „căsătoria” cu Miku, deși i-a mărturisit fiului său.

„El a zis doar: «Ah, OK» și nu părea deloc deranjat”, a spus Shimoda.

Angajatul în vârstă de 53 de ani afirmă că se simte confortabil petrecând timp cu Miku și discutând lucruri banale, precum mersul la cumpărături pentru a lua ingrediente pentru „okonomiyaki”, un fel de clătită tradițională japoneză.

Numărul aplicațiilor de dating care permit interacțiuni cu AI generativ crește constant. Loverse a debutat în iunie 2023 sub numele Samansa.

Goki Kusunoki este CEO-ul Samansa Co., compania din Tokyo care administrează aplicația. El își amintește că experimenta cu ChatGPT pentru a vedea ce poate face chatbotul interactiv și s-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă i-ar spune AI-ului că este îndrăgostit de el.

Când a tastat mesajul, Kusunoki a spus că i-a bătut inima ca și cum ar fi curtat o femeie în viața reală.

Loverse a fost dezvoltat pentru persoanele căsătorite și pentru cei care nu au experimentat încă fiorul îndrăgostirii. Un mic grup de ingineri creează câteva mii de parteneri AI folosind un model lingvistic de mari dimensiuni (LLM), cu scopul de a-i face cât mai umani.

Fiecare chatbot are o rutină zilnică bazată pe ocupație, vârstă, hobby și alți factori. Atunci când „sunt ocupați” cu munca sau pasiunile lor, nu răspund mesajelor trimise de utilizatori.

Inginerii ajustează comenzile pentru a preveni comportamente „supraumane”, precum comunicarea simultană cu mii de utilizatori, chiar dacă acest lucru ar fi mai eficient. Restricția a fost introdusă pentru ca utilizatorii să nu fie dezamăgiți când află că partenerii lor AI interacționează și cu alte mii de persoane.

Măsuri de protecție

Compania a luat măsuri pentru a preveni dependența utilizatorilor de partenerii chatbot.

De exemplu, sub fiecare mesaj al chatbotului apare un avertisment care precizează că „acest conținut este fictiv”.

Atunci când sistemul detectează un mesaj care sugerează o posibilă intenție de autovătămare, utilizatorul este direcționat către servicii de consiliere oferite de autoritățile locale.

Comentariile abuzive din partea utilizatorilor sunt blocate de sistem. De asemenea, utilizatorii pot fi „despărțiți” de partenerii AI dacă îi „rănesc” sau continuă să le răspundă rece.

Momentul accidentului în care a fost implicat fiul lui Ilie Dumitrescu. O persoană a fost rănită

Sursa: www.asahi.com

Etichete: casatorie, inteligenta artificiala, japonez,

Dată publicare: 16-09-2025 11:47

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu
Stiri Justitie
Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

Salonul auto din Munchen prezintă tehnologia viitorului. Mașinile sunt definite de AI, software și conectivitate la internet
Stiri externe
Salonul auto din Munchen prezintă tehnologia viitorului. Mașinile sunt definite de AI, software și conectivitate la internet

Tehnologia viitorului a aterizat, la propriu, la salonul auto de la Munchen - cel mai mare din Europa, organizat în acest an. Zeci de producători europeni și asiatici și-au prezentat noile vehicule de transport urban.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Recomandări
Procurorul general al României: Țara noastră a fost ţinta unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024
Stiri actuale
Procurorul general al României: Țara noastră a fost ţinta unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marţi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024.

Surse: Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Ce acuzații i se aduc fostului candidat la alegerile prezidențiale
Stiri Justitie
Surse: Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Ce acuzații i se aduc fostului candidat la alegerile prezidențiale

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, conform unor surse citate de news.ro.   

Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan
Stiri Sociale
Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan

Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump, se tem că Rusia va ataca România, sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru apărare și se declară nemulțumiți de politica externă a președintelui Nicușor Dan, potrivit Avangarde.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Septembrie 2025

03:12:42

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28