Festivalul baloanelor de la Corbu a transformat cerul în spectacol. O tânără, cerută în căsătorie la 30 de metri înălțime

Pe litoral, la Corbu, un festival dedicat baloanelor cu aer cald a transformat cerul într-un spectacol de poveste. Sute de oameni au vrut să privească marea de sus, așa că toate zborurile s-au rezervat din timp.

Iar o tânără din Constanța a fost cerută în căsătorie la 30 de metri înălțime.

Adrian Gherman, pilot balon cu aer cald: „Cam 10 minute ar dura un zbor ancorat.”

Aproape 600 de oameni din toată țara s-au bucurat de experiența unică. Au plătit 100 de lei pentru un zbor.

Femeie: „Am zis că trebuie să fac ceva la 46 de ani.”

Femeie: „O panoramă foarte frumoasă. Am venit special pentru festivalul baloanelor. E frumos.”

Printre participanți i-am găsit pe Emanuel și Teodora. Tânărul i-a pregătit o surpriză la înălțime.

Tânără: „Am fost cerută în căsătorie. A fost foarte frumos și cu multă emoție. Mai ales la înălțime.”

Tânăr: „Am vrut să fac întotdeauna ceva peste așteptări.”

De la festival nu au lipsit momentele artistice și activitățile pentru copii.

