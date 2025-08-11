Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Georgina Rodríguez. Cum arată inelul de logodnă. FOTO

11-08-2025 | 21:10
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez și-au anunțat logodna, după ce partenera fotbalistului a postat luni, pe Instagram, o fotografie în care își arată impresionantul inel cu diamant.

Ioana Andreescu

Fotbalistul portughez, în vârstă de 40 de ani, a cerut-o în căsătorie după nouă ani de relație, punând capăt lunilor de speculații privind o posibilă logodnă.

Cum au anunțat că s-au logodit

Confirmând vestea, Georgina, în vârstă de 31 de ani, a scris: „Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele.” Până acum, Georgina purtase un alt inel cu diamant, însă se înțelegea că cei doi nu erau logodiți în acea perioadă.

Ce spun fanii

Fanii au speculat că cei doi s-au logodit luna trecută, după ce modelul a postat imagini de la o cină cu tematică de nuntă, completată cu perne inscripționate „D inimă G”, o orchestră de șase membri și superbe aranjamente florale albe.

De asemenea, ea a purtat un inel impresionant pe degetul inelar al mâinii stângi, sugerând o posibilă logodnă secretă.

Luna trecută, Ronaldo a dezvăluit motivul dur pentru care nu sunt încă căsătoriți.

El a declarat: „Îi spun mereu: «Când vom avea acel clic». La fel ca tot ce ține de viața noastră, iar ea știe la ce mă refer. Ar putea fi peste un an, peste șase luni sau chiar peste o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla.”

Cei doi sunt împreună din 2016 și au două fiice: Alana, de șapte ani, și Bella, de doi ani. Georgina este, de asemenea, mama vitregă a celorlalți trei copii ai fotbalistului.

Sursa: Daily Mail

