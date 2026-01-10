Ungurul lui Liverpool a refuzat Real Madrid și Bayern Munchen și și-a prelungit contractul cu „cormoranii”. Ce cifre are acum

10-01-2026 | 18:26
Szoboszlai
AFP

Mijlocaşul echipei Liverpool, Dominik Szoboszlai, ar fi ajuns la un acord de principiu privind un nou contract la gruparea de pe Anfield, anunţă presa engleză.

Real Madrid şi Bayern München au manifestat un interes concret pentru transferul internaţionalului maghiar, dar Liverpool a fost întotdeauna dornic să păstreze jucătorul.

Contractul actual al lui Szoboszlai expiră în 2028, aşa că, deşi nu era o urgenţă să se încheie un nou acord cu el, clubul a fost dornic să respingă interesul altor echipe mari din Europa.

Szoboszlai este apreciat de mult timp, încă din perioada în care era junior la Red Bull Salzburg şi RB Leipzig, iar de când s-a alăturat echipei Liverpool, a continuat să se perfecţioneze.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani, care joacă la Liverpool din 2023, a fost un element cheie în succesul echipei lui Arne Slot din sezonul trecut, marcând în total opt goluri, iar în acest sezon a marcat cinci goluri şi a dat patru pase decisive în toate competiţiile, potrivit News.ro.

