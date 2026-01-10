Atac armat de proporții, în Mississippi. Suspectul ar putea fi un criminal în serie

10-01-2026
Un atac armat soldat cu cel puțin șase morți a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în comitatul Clay, din statul american Mississippi.

Mihai Niculescu

Suspectul a fost reținut de autorități și se află în custodia poliției, potrivit informațiilor furnizate sâmbătă de presa locală și de forțele de ordine, citate de Reuters și transmise de Agerpres.

Potrivit postului WTVA, afiliat NBC News, omorurile s-au produs în trei locații diferite din comitat.

Șeriful local, Eddie Scott, a anunțat pe rețelele sociale că suspectul este în custodie și „nu mai reprezintă o amenințare pentru comunitate”. Oficialul nu a oferit un bilanț exact al victimelor, însă aceeași sursă media precizează că șase persoane și-au pierdut viața.

„Vă rog să pomeniți victimele și familiile lor în rugăciunile voastre”, a transmis șeriful Scott într-un mesaj publicat pe Facebook.

Comitatul Clay, situat în statul Mississippi, are o populație de aproximativ 20.000 de locuitori.

Sursa: Pro TV

