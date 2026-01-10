Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție”

10-01-2026
Radu Marinescu
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că un magistrat are responsabilitatea de a vorbi în mod deschis despre eventuale probleme din sistemul de justiţie, astfel încât acestea să poată fi cunoscute şi corectate.

 

"Eu cred că un judecător sau un procuror, când a ales această profesie, a fost conştient de faptul că va trebui să acţioneze în situaţii mai dificile, de responsabilitate; trebuie să investigheze anumite persoane, care poate sunt periculoase, ca procuror. Trebuie să judeci anumite cazuri care sunt de complexitate, cu impact social sau de periculozitate. Trebuie să ai curajul de a-ţi face profesia în mod deplin, pentru că pentru asta ai optat să fii magistrat. Nu cred că o persoană care îşi alege o astfel de carieră şi o exercită corespunzător nu are curajul să vorbească despre nişte probleme din sistem, fie că e vorba de o delegare, de o detaşare, de o împiedicare de a ocupa un post. Lucrurile acestea trebuie spuse. (...) Discutând strict principial, un judecător sau un procuror care are responsabilitatea de a rezolva cazuri deosebit de importante are şi responsabilitatea de a vorbi deschis despre nişte probleme din sistemul de justiţie, ca să le cunoaştem şi să le putem corecta", a spus ministrul.

Pe de altă parte, el a menţionat că, de când a preluat mandatul de ministru al Justiţiei, nu a primit sesizări din partea magistraţilor referitoare la abuzuri sau disfuncţionalităţi de acest tip.

"De când am preluat mandatul de ministru al Justiţiei, nu am primit sesizări din partea magistraţilor, în sensul că ar fi victimele unor abuzuri sau că ar fi împiedicaţi să îşi valorifice experienţa profesională, să ocupe poziţii profesionale. Nu mi s-au invocat anumite disfuncţionalităţi din sistem. Ceea ce, bineînţeles, nu înseamnă că noi nu facem analize în limitele competenţelor noastre, cu privire la funcţionarea sistemului, cu privire la modul cum se aplică legile justiţiei. Există evaluări care se transmit şi Comisiei Europene. Există un întreg mecanism care funcţionează în acest sens, pentru a evalua modul în care funcţionează sistemul judiciar. Dar în mod concret o sesizare anume nu am primit. Şi, după cum am văzut, şi la Cotroceni, la acele discuţii, au venit un număr totuşi nu foarte mare de magistraţi", a adăugat ministrul Justiţiei,  într-o emisiune la Prima TV, potrivit Agerpres.

