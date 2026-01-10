Un gigant japonez vrea să lanseze livrări cu drone. Serviciile ar putea deveni operaționale până în martie 2029

ANA Holdings Inc, grup de companii aeriene din Japonia, ia în considerare să ofere servicii automate de livrare cu drone până în martie 2029, spun oficialii companiei.

Tot mai multe firme din Japonia apelează la această tehnologie din cauza lipsei de forță de muncă din industria logistică, scrie Japan Today.

Compania a efectuat deja teste în zone precum prefectura Okinawa din sudul insulei şi îşi va intensifica studiile pentru demararea afacerii, au declarat aceştia.

În baza unei legi revizuite care a intrat în vigoare la sfârşitul anului 2022, guvernul a dat undă verde dronelor pilotate de la distanţă pentru a zbura dincolo de linia vizuală deasupra zonelor locuite. Zborurile cu drone nesupravegheate erau permise anterior doar deasupra zonelor nelocuite, cum ar fi munţii, râurile şi terenurile agricole.

Legislația permite extinderea zborurilor

Această mişcare a stârnit speranţe că zonele slab populate şi îndepărtate pot beneficia în mod special de serviciile de drone, pe fondul îngrijorărilor legate de lipsa şoferilor de camioane pentru livrare.

Unele companii au efectuat ulterior zboruri de testare automate cu drone, Japan Post Co efectuând livrări de colete într-un sat din vestul capitalei Tokyo, iar companii precum gigantul de telecomunicaţii KDDI Corp şi Japan Airlines Co au transportat articole medicale într-un sat din zona de vest a capitalei.

Companiile testează soluții alternative

ANA Holdings intenţionează să utilizeze drone dezvoltate de Skyways Air Transportation Inc, cu sediul în SUA, care au o lungime de 3 metri şi o anvergură a aripilor de 7 metri, pentru serviciul de livrare preconizat.

Operată şi monitorizată de la distanţă, drona poate transporta marfă cu o greutate de până la aproximativ 50 de kilograme şi are o rază maximă de zbor de aproximativ 1.600 km.

Compania intenţionează să utilizeze dronele nu doar pentru a transporta medicamente şi produse de uz curent către insule îndepărtate şi în alte părţi, ci şi în urma dezastrelor, de exemplu pentru a livra provizii de urgenţă şi pentru a confirma amploarea pagubelor.

ANA își extinde infrastructura de drone

ANA Holdings îşi propune să deschidă prima sa bază de decolare şi aterizare la scară largă, care acoperă o rază de 500 km, până la sfârşitul anului fiscal 2028, potrivit oficialilor companiei. Regiunea Kyushu din sud-vestul Japoniei şi Okinawa sunt considerate printre posibilele locaţii candidate.

Firma intenţionează să adauge una sau două baze în fiecare an ulterior, pentru a-şi extinde zonele de servicii.

