Un gigant japonez vrea să lanseze livrări cu drone. Serviciile ar putea deveni operaționale până în martie 2029

Stiri externe
10-01-2026 | 17:47
ana holdings
AFP

ANA Holdings Inc, grup de companii aeriene din Japonia, ia în considerare să ofere servicii automate de livrare cu drone până în martie 2029, spun oficialii companiei.

autor
Sabrina Saghin

Tot mai multe firme din Japonia apelează la această tehnologie din cauza lipsei de forță de muncă din industria logistică, scrie Japan Today.

Compania a efectuat deja teste în zone precum prefectura Okinawa din sudul insulei şi îşi va intensifica studiile pentru demararea afacerii, au declarat aceştia.

În baza unei legi revizuite care a intrat în vigoare la sfârşitul anului 2022, guvernul a dat undă verde dronelor pilotate de la distanţă pentru a zbura dincolo de linia vizuală deasupra zonelor locuite. Zborurile cu drone nesupravegheate erau permise anterior doar deasupra zonelor nelocuite, cum ar fi munţii, râurile şi terenurile agricole.

Legislația permite extinderea zborurilor

Această mişcare a stârnit speranţe că zonele slab populate şi îndepărtate pot beneficia în mod special de serviciile de drone, pe fondul îngrijorărilor legate de lipsa şoferilor de camioane pentru livrare.

Citește și
Volodimir Zelenski
SUA vor să facă „pace prin forță” în Ucraina. Departamentul pentru Război vrea livrări masive de armament către Kiev

Unele companii au efectuat ulterior zboruri de testare automate cu drone, Japan Post Co efectuând livrări de colete într-un sat din vestul capitalei Tokyo, iar companii precum gigantul de telecomunicaţii KDDI Corp şi Japan Airlines Co au transportat articole medicale într-un sat din zona de vest a capitalei.

Companiile testează soluții alternative

ANA Holdings intenţionează să utilizeze drone dezvoltate de Skyways Air Transportation Inc, cu sediul în SUA, care au o lungime de 3 metri şi o anvergură a aripilor de 7 metri, pentru serviciul de livrare preconizat.

Operată şi monitorizată de la distanţă, drona poate transporta marfă cu o greutate de până la aproximativ 50 de kilograme şi are o rază maximă de zbor de aproximativ 1.600 km.

Compania intenţionează să utilizeze dronele nu doar pentru a transporta medicamente şi produse de uz curent către insule îndepărtate şi în alte părţi, ci şi în urma dezastrelor, de exemplu pentru a livra provizii de urgenţă şi pentru a confirma amploarea pagubelor.

ANA își extinde infrastructura de drone

ANA Holdings îşi propune să deschidă prima sa bază de decolare şi aterizare la scară largă, care acoperă o rază de 500 km, până la sfârşitul anului fiscal 2028, potrivit oficialilor companiei. Regiunea Kyushu din sud-vestul Japoniei şi Okinawa sunt considerate printre posibilele locaţii candidate.

Firma intenţionează să adauge una sau două baze în fiecare an ulterior, pentru a-şi extinde zonele de servicii.

Sursa: News.ro

Etichete: drone, ANA, livrari,

Dată publicare: 10-01-2026 17:47

Articol recomandat de sport.ro
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Citește și...
Zelenski, în vizită la Washington. Va discuta cu Trump despre livrarea rachetelor Tomahawk
Stiri externe
Zelenski, în vizită la Washington. Va discuta cu Trump despre livrarea rachetelor Tomahawk

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să sosească joi la Washington, pentru a discuta cu omologul său american, Donald Trump, despre livrări militare, racheta de croazieră de tip Tomahawk fiind „subiectul principal” al vizitei.

SUA vor să facă „pace prin forță” în Ucraina. Departamentul pentru Război vrea livrări masive de armament către Kiev
Stiri externe
SUA vor să facă „pace prin forță” în Ucraina. Departamentul pentru Război vrea livrări masive de armament către Kiev

Șeful Pentagonului, încurajează statele NATO, să furnizeze Ucrainei „putere de foc” împotriva Rusiei, în cadrul inițiativei, prin care europenii cumpără arme americane, pentru a le transfera Kievului.

Livrări la domiciliu cu drone, în Irlanda. Localnicii sunt nemulțumiți de zgomotul pe care îl fac dispozitivele zburătoare
Stiri externe
Livrări la domiciliu cu drone, în Irlanda. Localnicii sunt nemulțumiți de zgomotul pe care îl fac dispozitivele zburătoare

Cum ar fi ca atunci când aveți nevoie de ceva de la magazin, să apăsați pe un buton, iar în câteva minute, produsele să vă... cadă din cer?

Recomandări
Trump reia amenințarea controlului SUA asupra Groenlandei: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”
Stiri externe
Trump reia amenințarea controlului SUA asupra Groenlandei: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”

Ca răspuns la ultima amenințare a lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, partidele politice din regiunea autonomă daneză au emis o declarație comună în care afirmă că viitorul insulei trebuie decis de către groenlandezi. Însă, liderul SUA nu cedează.

Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur se mută în Parlament. O moțiune împotriva Oanei Țoiu, pregătită de grupul PACE
Stiri Politice
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur se mută în Parlament. O moțiune împotriva Oanei Țoiu, pregătită de grupul PACE

Parlamentarii din grupul PACE depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-Mercosur.

Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție”
Stiri Justitie
Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că un magistrat are responsabilitatea de a vorbi în mod deschis despre eventuale probleme din sistemul de justiţie, astfel încât acestea să poată fi cunoscute şi corectate.

 

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59