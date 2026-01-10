Un bărbat de 42 de ani dat dispărut a fost găsit mort în apele râului Cricovul Dulce. Plecase de la o stână vineri

10-01-2026
Un bărbat de 42 de ani, care vineri a fost dat dispărut, după ce a plecat de la o stână, a fost găsit mort, sâmbătă, în albia unui râu. Primele date indică faptul că pe trupul său nu sunt semne de violenţă.

Dispariţia bărbatului în vârstă de 42 de ani a fost semnalată la Poliţia Dâmboviţa vineri, 9 ianuarie, în jurul orei 11:00.

Persoana are a anunţat dispariţia a precizat că bărbatul, care lucra la o stână din afara localităţii Ungureni, nu a mai fost găsit.

Poliţiştii, împreună cu un câine de serviciu, dar şi cu pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, au demarat acţiuni de căutarea bărbatului în zona stânei, precum şi în proximitatea acesteia. Dispărutul a fost găsit fătă viaţă, în apele râului Cricovul Dulce, anunţă, sâmbătă, Poliţia judeţeană Dâmboviţa.

„Din nefericire, echipajele medicale au constatat decesul bărbatului. Cu ocazia examinării corpului acestuia, nu au fost identificate urme de violenţă sau alte leziuni, cadavrul fiind ridicat de către reprezentanţii Serviciului de Medicină Legală Dâmboviţa în vederea efectuării necropsiei”, anunţă Poliţia.

Tanar mort in Buzau
Familia tânărului mort la SJU Buzău a depus plângere penală. Procurorii au deschis dosar pentru ucidere din culpă

Poliţiştii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în cadrul căruia fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul bărbatului.

