Charlize Theron, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week. Ținuta elegantă purtată de actriță. GALERIE FOTO

Deși nu există nicio îndoială că Charlize Theron este o actriță desăvârșită, vedeta este și extrem de pricepută când vine vorba de stil. Pe lângă faptul că atrage toate privirile la evenimentele din industrie, starul le oferă adesea urmăritorilor săi de pe rețelele sociale o privire asupra celor mai recente apariții vestimentare, potrivit Entertainmentnow.

Exact acest lucru l-a făcut Theron atunci când a intrat pe Instagram, marți, 3 martie, și a publicat mai multe fotografii în care apare într-o ținută extrem de elegantă.