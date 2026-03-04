Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO
Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO

Charlize Theron, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week. Ținuta elegantă purtată de actriță. GALERIE FOTO

Charlize theron 22
Charlize Theron a atras toate privirile la Paris Fashion Week, unde actrița a impresionat cu o apariție elegantă, pe care ulterior a împărtășit-o și cu fanii pe Instagram.

Ioana Andreescu

Deși nu există nicio îndoială că Charlize Theron este o actriță desăvârșită, vedeta este și extrem de pricepută când vine vorba de stil. Pe lângă faptul că atrage toate privirile la evenimentele din industrie, starul le oferă adesea urmăritorilor săi de pe rețelele sociale o privire asupra celor mai recente apariții vestimentare, potrivit Entertainmentnow.

Exact acest lucru l-a făcut Theron atunci când a intrat pe Instagram, marți, 3 martie, și a publicat mai multe fotografii în care apare într-o ținută extrem de elegantă.

În imagini, actrița poate fi văzută purtând o pereche de ochelari de soare, o cămașă închisă la culoare și o capă lungă, pe care le-a asortat cu o fustă scurtă din piele, ciorapi până la coapse și pantofi cu toc. Deși ținuta a atras imediat atenția, și picioarele actriței au fost remarcate de fani.

După ce a distribuit fotografiile pe Instagram, fanii au reacționat rapid, lăsând numeroase comentarii pline de complimente.

Reprezentanții Grădinii Zoologice din Târgu Mureș încearcă să rezolve problema urșilor care dau târcoale animalelor de la zoo.

