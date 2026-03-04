Numărul şomerilor în vârstă de 15-74 ani estimat pentru prima lună a anului a fost de 490.500 persoane, în scădere atât faţă de luna precedentă (498.500 şomeri) cât şi faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (494.700 şomeri), potrivit datelor INS.

Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu 0,1 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile fiind 6% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,9% în cazul persoanelor de sex feminin.

"Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 28,2%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada octombrie - decembrie 2025", subliniază INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,5% pentru luna ianuarie 2026 (4,6% în cazul bărbaţilor şi 4,4% în cazul femeilor). Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 71,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna ianuarie 2026.