Zaharova a subliniat că orice inițiativă trebuie să fie acceptabilă pentru țările vecine, care nu ar trebui să se simtă amenințate de eventualii noi participanți, relatează TASS.

„Există însă un «dar» important: după cum am văzut, orice iniţiativă trebuie să fie acceptabilă pentru ţările vecine, care nu ar trebui să se simtă ameninţate de eventualii noi participanţi. Altfel… cred că toţi cei care urmăresc ştirile şi-au dat seama că, în această chestiune, nu doar Tratatul de Neproliferare şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică sunt importante, ci şi atitudinea ţărilor care se învecinează cu regiunea şi chiar dincolo de aceasta”, a scris Zaharova pe canalul său de Telegram.

La 2 martie, Emmanuel Macron a anunțat că Germania, Regatul Unit, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca și-au exprimat intenția de a colabora cu Parisul pentru descurajarea nucleară comună.

Comentând iniţiativa într-o conferinţă de presă marţi, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avertizat asupra riscului tot mai mare ca proliferarea nucleară să scape de sub control.

Rusia „va continua să susţină principiile neproliferării armelor nucleare” şi se va opune categoric oricăror acţiuni care ar putea „declanşa o cursă a înarmării nucleare”, a adăugat şeful diplomaţiei ruse.