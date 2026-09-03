Cele mai spectaculoase apariții de la Festivalul de Film de la Veneția 2026. Vedetele care au făcut senzație pe covorul roșu

Stiri Mondene
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Festival venetia
Getty

Festivalul de Film de la Veneția a început cu o paradă de ținute spectaculoase. De la Nina Dobrev și Sydney Sweeney la George și Amal Clooney, vedetele au adus pe covorul roșu eleganță, rafinament și accente îndrăznețe.

autor
Mihaela Ivăncică

Festivalul de Film de la Veneția nu este doar unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice ale anului, ci și unul dintre marile spectacole de modă.

Ediția din 2026 a început în forță, iar primele apariții de pe covorul roșu și de la evenimentele festivalului au confirmat încă o dată statutul Veneției drept una dintre cele mai spectaculoase scene pentru fashion.

Vogue a selectat cele mai bune apariții:

Nina Dobrev

Nina Dobrev deschide selecția Vogue dedicată celor mai bune apariții de la Festivalul de Film de la Veneția 2026. Actrița a mizat pe un look spectaculos, dominat de negru și verde-oliv. Rochia lungă, mulată și acoperită de paiete, urmărește silueta, în timp ce materialul verde-oliv din zona laterală se transformă într-o trenă fluidă, care adaugă dramatism apariției. Decolteul fără bretele și suprafața strălucitoare a rochiei îi conferă un aer sofisticat și îndrăzneț.

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Chase Sui Wonders

Chase Sui Wonders a ales o ținută neagră, elegantă și senzuală, construită în jurul unei rochii lungi, care îi urmărește silueta. Materialul întunecat este pus în valoare de detalii strălucitoare, care adaugă profunzime și fac ca ținuta să capteze lumina la fiecare pas.

Zazie Beetz

Zazie Beetz a optat pentru un look romantic și delicat, într-o combinație de crem și roz pal. Rochia lungă, fără bretele, are o textură bogată și o croială amplă, care cade elegant până la podea. Actrița a ales să nu încarce apariția cu bijuterii masive. 

Brittany Snow

Brittany Snow a ales glamourul clasic de Hollywood, într-o rochie neagră lungă, elegantă și foarte feminină. Croiala simplă a fustei contrastează cu decolteul adânc în V, decorat cu detalii strălucitoare, care devine punctul central al întregii apariții.

Jonathan Bailey

Jonathan Bailey a reinterpretat smokingul clasic într-o manieră mai relaxată. Actorul a purtat un costum negru cu revere satinate, cămașă albă și papion negru, respectând codul vestimentar tradițional al covorului roșu. Elementul surprinzător a fost detaliul negru cu franjuri purtat în zona taliei, care a scos ținuta din zona convențională. Pantofii lucioși și ochelarii de soare negri au completat apariția, oferindu-i un aer elegant, dar și ușor nonconformist.

George și Amal Clooney

Amal a ales o rochie neagră, lungă și mulată, cu bretele foarte subțiri și o croială care urmărește elegant linia siluetei. Apariția este completată de o geantă-clutch neagră și cercei lungi, discreți, dar strălucitori. Imaginea din galeria Vogue confirmă acest look de covor roșu.

George Clooney a mers pe eleganța clasică, într-un smoking negru cu sacou cu revere satinate, cămașă albă și papion negru, completat de pantofi negri lucioși.

Bianca Balti 

Bianca Balti a purtat o rochie lungă, roz pal, cu aspect satinat, cu bust structurat și decolteu în formă de inimă. Rochia urmărește partea superioară a siluetei și se deschide într-o fustă fluidă, cu drapaje în zona șoldurilor și o trenă lungă. Detaliul care transformă complet ținuta este elementul alb, voluminos și sculptural, amplasat în zona umărului și a spatelui, care se desfășoară în lateral asemenea unor aripi sau unor falduri dramatice de material. 

Laura Dern

Laura Dern a ales o ținută feminină și sofisticată, într-o nuanță delicată de roz pudrat. Rochia are un aspect satinat, mâneci scurte și o talie bine definită, iar fusta amplă creează o siluetă elegantă, inspirată de glamourul clasic.

Piesa care atrage imediat atenția este colierul statement, cu pietre colorate, care contrastează cu delicatețea rochiei.

Claire Foy

Claire Foy a ales o apariție dramatică și elegantă, construită în jurul unei rochii roșu intens. Croiala este lungă și urmărește linia corpului, iar culoarea puternică transformă ținuta într-una dintre cele mai îndrăznețe apariții ale serii.

Mănușile lungi, în aceeași nuanță de roșu, sunt accesoriul care definește întregul look și îi conferă un aer retro, sofisticat. Actrița a completat ținuta cu un colier delicat cu diamante.

Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal a ales o rochie neagră lungă, cu o croială minimalistă, dar sofisticată. Designul pune accent pe linia umerilor și pe decolteu, în timp ce materialul cade fluid până la podea, creând o siluetă elegantă și ușor dramatică. Un colier argintiu, delicat, adaugă o pată de strălucire ținutei integral negre și completează lookul fără să-i afecteze aerul minimalist.

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Sursa: Vogue

Etichete: vedete, festivalul de la venetia,

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