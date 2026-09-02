La ceremonia de deschidere, starul momentului va fi însă George Clooney. Actorul va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră.

George Clooney și-a salutat mulțimea de admiratori în italiană. Și nu e de mirare. Începând cu anii '90, a fost aproape nelipsit de la Festivalul de Film de la Veneția.

George Clooney: „Am o poveste de dragoste cu Veneția de aproximativ 30 de ani, chiar m-am căsătorit aici. Aș spune că cel mai frumos moment pe care l-am trăit la Veneția a fost, evident, nunta mea. De fapt, aș avea mari probleme dacă nu spun așa... Nu, am petrecut momente atât de frumoase aici. Și acesta nu este doar un oraș romantic, ci și un oraș plin de speranță, iar acest festival este la fel.”

De data aceasta s-a întors pentru a primi un Leu de Aur onorific pentru întreaga sa carieră.

Alberto Barbera, artistic director, Festivalul de film de la Veneția: „Am decis să-i acordăm Leul de Aur lui George Clooney deoarece, într-un fel, actorul este victima propriei sale imagini - aceea de bărbat seducător, de simbol al frumuseții. Iar uneori oamenii uită că el este un mare actor, unul dintre cei mai mari actori ai momentului, dar și un mare cineast, un mare regizor.”

Directorul Festivalului a declarat că toate cele 21 de filme înscrise în competiția de anul acesta tratează fără ocolișuri teme dificile și de actualitate.

Alberto Barbera, artistic director, Festivalul de film de la Veneția: „Cineaștii sunt cu adevărat pregătiți să își asume riscul de a trata subiecte puternice, fără să se ascundă de realitatea lumii de astăzi.”

Claire Foy, Guy Pearce și Jack O'Connell țin afișul noului lor film, "Ink", aflat în competiția oficială și care deschide cea de-a 83-a ediție a festivalului.

În regia lui Danny Boyle, "Ink" este un film despre ascensiunea magnatului media Rupert Murdoch și a lui Larry Lamb, redactorul-șef al publicației „The Sun".

Mai în glumă, mai în serios, șefa juraților, Maggie Gyllenhaal, a vorbit despre lipsa filmelor regizate de femei în competiția pentru Leul de Aur. Doar unul din filmele din selecția oficială are o semnătură feminină.

Maggie Gyllenhaal, șefa juraților: „Cred că, în sfârșit, a devenit clar că bărbații fac filme mai bune decât femeile! O să vă răspund serios și o să spun că există, evident, o problemă sistemică. Cred că femeilor le este mult mai greu să obțină finanțare pentru filmele lor. De asemenea, oare este posibil ca subiectele despre care femeile, care au avut o experiență diferită a vieții și a lumii, vor să facă filme să nu fie întotdeauna considerate artă de înaltă valoare?”

Mostra de la Veneția este cel mai vechi festival de film din lume și al doilea ca importanță după cel de la Cannes. Câștigătorii vor fi anunțați pe 12 septembrie.