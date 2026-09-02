La ceremonia de deschidere, starul momentului va fi însă George Clooney. Actorul va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră.

Alte staruri așteptate pe Lido sunt Laura Dern, Penelope Cruz, Robert Pattinson și John Malkovich.

George Clooney, în centrul atenției la Veneția

Începând cu anii '90, George Clooney a fost aproape nelipsit de la Festivalul de Film de la Veneția.

George Clooney, actor: „Ador Italia și ador Veneția - unul dintre cele mai frumoase orașe din lume.”

Actorul a ales Veneția și pentru ceremonia de nuntă cu Amal, din 2014. De data aceasta, Clooney se întoarce la festivalul din lagună pentru a primi unul dintre marile trofee ale ediției cu numărul 83: Leul de Aur pentru întreaga carieră.

Alberto Barbera, director artistic, Festivalul Internațional de Film de la Veneția: „Am decis să-i acordăm Leul de Aur lui George Clooney deoarece, într-un fel, actorul este victima propriei sale imagini - aceea de bărbat seducător, de simbol al frumuseții. Iar uneori oamenii uită că el este un mare actor, unul dintre cei mai mari actori ai momentului, dar și un mare cineast, un mare regizor.”

Filme cu teme dificile și de actualitate

Directorul Festivalului a declarat că toate cele 21 de filme înscrise în competiția de anul acesta tratează fără ocolișuri teme dificile și de actualitate.

Alberto Barbera, director artistic, Festivalul Internațional de Film de la Veneția: „Cineaștii sunt cu adevărat pregătiți să își asume riscul de a trata subiecte puternice, fără să se ascundă de realitatea lumii de astăzi.”

Cinefilii așteaptă cu nerăbdare comedia neagră „Wild Horse Nine”, despre doi agenți CIA - interpretați de John Malkovich și Sam Rockwell - ajunși în misiune în Chile, înaintea loviturii de stat din 1973.

A stârnit interes și filmul „Primetime”, în care Robert Pattinson joacă rolul prezentatorului unei emisiuni despre prinderea unor prădători sexuali.

Controverse privind prezența femeilor în competiție

La ediția de anul acesta, doar unul dintre filmele incluse în competiție a fost regizat de o femeie. Asta în ciuda angajamentului conducerii ca jumătate din regizorii selectați să fie reprezentante ale sexului frumos.

Alberto Barbera, director artistic, Festivalul Internațional de Film de la Veneția: „Am văzut multe filme realizate de femei care sunt interesante. Însă nu am găsit pelicule suficient de puternice pentru a concura cu celelalte titluri din competiția principală.”

Mostra de la Veneția este cel mai vechi festival de film din lume și al doilea ca importanță după cel de la Cannes. Câștigătorii vor fi anunțați pe 12 septembrie.