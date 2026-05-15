Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Actorul în vârstă de 33 de ani era îmbrăcat într-un costum cu papion, iar soția sa, în vârstă de 32 de ani, model, purta o rochie albastru deschis — aceleași ținute pe care cuplul le-a purtat pe covorul roșu al celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, în Cannes, Franța, în acea seară, relatează edition.cnn.com .

Fanii au primit astfel vestea cea mare, iar comentariile nu au întârziat să apară.

„O, Doamne!! Sunt atât de fericită pentru voi! Felicitări!”, a comentat sub postare Brenda Song, colega sa din „The Suite Life”.

„Felicitări!!!!”, a scris Madelaine Petsch din „Riverdale”.

Fratele geamăn al lui Sprouse, Cole, a distribuit pe Instagram Story o imagine cu cei doi la Festivalul de Film de la Cannes. În fotografie, Palvin își ține burtica de gravidă, iar soțul ei o ține de mână.

Anunțul vine la aproape trei ani după ce Sprouse și Palvin s-au căsătorit în Ungaria, țara natală a miresei.

Cei doi s-au întâlnit la o petrecere în 2017 și au început să se întâlnească în anul următor, potrivit relatărilor din presă.