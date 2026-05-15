Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Actorul în vârstă de 33 de ani era îmbrăcat într-un costum cu papion, iar soția sa, în vârstă de 32 de ani, model, purta o rochie albastru deschis — aceleași ținute pe care cuplul le-a purtat pe covorul roșu al celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, în Cannes, Franța, în acea seară, relatează edition.cnn.com.
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil.
Dylan Sprouse și soția sa, Barbara Palvin, așteaptă primul lor copil. Starul din „The Suite Life of Zack and Cody” a fost fotografiat ținând mâna pe burtica de gravidă a soției sale, în timp ce cei doi zâmbeau în mai multe fotografii de pe Instagram.
Fanii au primit astfel vestea cea mare, iar comentariile nu au întârziat să apară.
„O, Doamne!! Sunt atât de fericită pentru voi! Felicitări!”, a comentat sub postare Brenda Song, colega sa din „The Suite Life”.
„Felicitări!!!!”, a scris Madelaine Petsch din „Riverdale”.
Fratele geamăn al lui Sprouse, Cole, a distribuit pe Instagram Story o imagine cu cei doi la Festivalul de Film de la Cannes. În fotografie, Palvin își ține burtica de gravidă, iar soțul ei o ține de mână.
Anunțul vine la aproape trei ani după ce Sprouse și Palvin s-au căsătorit în Ungaria, țara natală a miresei.
Cei doi s-au întâlnit la o petrecere în 2017 și au început să se întâlnească în anul următor, potrivit relatărilor din presă.
