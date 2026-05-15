Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a punctat că "Babele şi Sfinxul rămân acolo unde le este locul: pe teritoriul judeţului nostru".

"Recursul formulat în procesul privind apartenenţa administrativ-teritorială a zonei Babele -Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată şi confirmă ceea ce dâmboviţenii au ştiut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea judeţului Dâmboviţa. Instanţele au stabilit definitiv că terenul de 4 hectare şi monumentele naturale Babele şi Sfinxul se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa, iar pretenţiile formulate de UAT Buşteni au fost respinse", a scris, pe Facebook, Corneliu Ştefan.

El a prezentat cronologic situaţia disputei privind Babele şi Sfinxul: în 1999-2000, Buşteni iniţiază intabularea Babelor şi Sfinxului, contestată de judeţul Dâmboviţa; în 2001, Consiliul Judeţean Dâmboviţa deschide prima acţiune în instanţă împotriva Prahovei; în 2015 este deschis un nou dosar privind delimitarea administrativ-teritorială dintre localităţile Moroeni din Dâmboviţa şi Buşteni, Prahova.

În 2021, Tribunalul Vâlcea stabileşte că Babele, Sfinxul şi terenul aferent se află pe raza comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa, iar în 2022 Curtea de Apel Piteşti confirmă hotărârea şi respinge recursul.

”Este o confirmare a adevărului, a istoriei și a apartenenței firești a acestor simboluri”

Anul trecut, Tribunalul Dâmboviţa a respins cererile formulate de unitatea administrativ-teritorială Buşteni privind anularea delimitării şi revendicarea proprietăţii asupra zonei Babele - Sfinxul.

În 2026, Curtea de Apel Ploieşti respinge definitiv recursul şi menţine hotărârea Tribunalului Dâmboviţa.

"Această decizie nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei şi a apartenenţei fireşti a acestor simboluri la judeţul Dâmboviţa. Le mulţumesc tuturor celor care au susţinut această cauză cu seriozitate şi profesionalism: echipelor juridice, instituţiilor implicate şi tuturor dâmboviţenilor care au crezut în acest drept legitim", a mai spus Ştefan.

Conform acestuia, CJ Dâmboviţa va continua să protejeze şi să dezvolte responsabil zona montană Peştera-Padina, prin investiţii în infrastructură, turism şi servicii moderne.

"Această comoară naturală trebuie valorificată cu grijă, respect şi dragoste pentru Dâmboviţa", a conchis Corneliu Ştefan.