Avertismentul vine în urma unor incidente privind bilete false raportate la porţile de acces pentru concertul Metallica desfăşurat pe 13 mai la Arena Naţională din Bucureşti.

Revânzarea ilegală a biletelor la preţuri majorate, cunoscută în mod obişnuit sub denumirea de „ticket scalping”, precum şi cazurile de fraudă care implică vânzarea multiplă a aceluiaşi bilet, îi afectează negativ pe fani, care se confruntă fie cu preţuri umflate, fie cu imposibilitatea de a avea acces la evenimente.

EMAGIC recomandă publicului să achiziţioneze bilete exclusiv prin reţele oficiale de ticketing şi să evite tranzacţiile realizate prin platforme de social media, grupuri neoficiale sau platforme de revânzare care practică preţuri speculative.

Ce puteţi face pentru a vă asigura că biletul pe care îl deţineţi este valid şi că veţi putea accesa evenimentul:– asiguraţi-vă întotdeauna că achiziţionaţi bilete doar de pe platformele de ticketing comunicate oficial de organizator. Acestea pot fi uşor identificate pe afişul oficial al evenimentului, pe site-ul organizatorului sau pe pagina oficială de social media creată de organizator;– cumpăraţi bilete doar de pe platforme de ticketing cunoscute şi verificate, care au contract cu organizatorii de evenimente;– nu cumpăraţi niciodată bilete de la persoane fizice, deoarece există riscul ca acelaşi bilet să fi fost revândut mai multor cumpărători, ceea ce va duce la invalidarea accesului la intrare în momentul scanării.

În ciuda avertismentelor publice repetate, emise atât la momentul punerii în vânzare a biletelor, cât şi înainte de eveniment, mulţi participanţi au achiziţionat bilete din surse neoficiale, neautorizate sau prin platforme de revânzare speculative, ceea ce a dus la dificultăţi de acces şi situaţii frustrante pentru fani.

EMAGIC solicită, de asemenea, autorităţilor competente, inclusiv Poliţiei şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), să ia măsuri ferme împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în vânzarea de bilete contrafăcute, invalide sau revândute fraudulos.

Consolidarea măsurilor de aplicare a legii împotriva acestor practici este esenţială pentru protejarea consumatorilor, descurajarea activităţilor ilegale de revânzare a biletelor şi asigurarea unei experienţe sigure şi echitabile pentru toţi participanţii la evenimente.