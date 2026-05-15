Premiul vine în urma aprecierilor publicului, într-o competiție care a strâns aproximativ 450.000 de voturi.

Printre alte locuri din țară apreciate se numără Sibiul, satul Bârsana din Maramureș, Cetatea Alba Iulia, Salina Turda și Colinele Transilvaniei.

Timișoara a câștigat și la categoria „Orașe care inspiră”, locuri care reușesc să combine atractiv patrimoniul, viața culturală, gastronomia și experiențele contemporane.

Femeie: „Am venit din Portugalia, aici oamenii sunt foarte drăguți, Timișoara este un oraș încântător.”

Femeie: „Are mulți tineri, este verde, înflorit, și dacă ar fi să alegi o destinație unde să vii, Timișoara este un oraș foarte potrivit pentru a petrece o vacanță.”

Dan Jakabhazi, Organizația de Management al Destinației Timișoara: „Noi aici fuzionăm bucătăria românească cu cea maghiară, cu cea sârbească și cu cea austriacă, asta face ca Timișoara să ofere o experiență bogată pe care turiștii o țin minte.”

Timișoara este în top și pe harta americanilor care vin în Europa prin circuite turistice.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei: „Timișoara este un oraș cu mult caracter, care respiră spiritul european, simți și acel spirit liber care a definit mereu orașul și cu care pleci inspirat și cu chef de viitor.”

Mihai Bârsan, organizator: „Cei 450.000 de români care au votat acoperă practic 90 la sută din suprafața României.”

Gala premiilor „Destinația Anului 2026” a fost găzduită de Cazinoul din Constanța, recent restaurat. Cazinoul a fost desemnat drept cel mai vizitat obiectiv turistic de pe litoralul românesc.

Ana Maria Mișa, manager Cazinoul din Constanța: „Cazinoul din Constanța este poate una dintre cele mai iubite clădiri din România, lucru acesta este dovedit de cei peste 300.000 de vizitatori.”

Dragoș Anastasiu, antreprenor: „Este o zonă a României atractivă nu numai pentru turiștii români, dar începe încet-încet să fie atractivă și pentru cei din străinătate.”

Și județul Suceava a câștigat marele titlu „Județul Anului”, după ce cinci destinații turistice din Bucovina au urcat pe podium: Vatra Dornei, Cetatea de Scaun a Sucevei, complexul Ariniș–Gura Humorului, Ținutul Rarăului și satul Ciocănești.

Anul trecut, în ținuturile Bucovinei au ajuns peste 500.000 de turiști, un sfert dintre ei fiind străini.

Gheorghe Șoldan, președinte CJ Suceava: „Bucovina este un tărâm de poveste: mănăstiri, peisaje, zone de munte și oamenii care sunt foarte primitori. Bucovina va fi mai accesibilă pentru cei din sudul țării, cu un nou aeroport, Autostrada A7.”

La o altă categorie, „Tărâmuri fermecate”, zonele Bran–Moieciu–Fundata și Colinele Transilvaniei au ocupat prima poziție, urmate de Ținutul Rarăului și Clisura Dunării.