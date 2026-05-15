Ne așteaptă așadar temperaturi caniculare chiar din iunie și furtuni severe și în Europa, arată estimările meteo. Un an cum am avut în 2024, cu fenomene extreme și secetă.

Pe suprafața Pacificului, cercetătorii au sesizat anomalii de temperatură. Apa oceanului are cu 2 grade Celsius mai mult decât normal, iar asta va genera un super El Nino, spun experții.

Pacificul se încălzește rapid

Apa caldă a oceanului va elibera o masă de aer caldă și umedă care va perturba circulația atmosferică. Undele planetare date de căldură ar urma să modifice curenții-jet care vor ajunge până în Europa încărcați cu precipitații și temperaturi caniculare.

Florinela Georgescu, director de prognoză ANM: „Înspre jumătatea lunii iunie ne-am putea întâlni cu primele episoade de caniculă, adică acele temperaturi care să treacă de 35 de grade. Ne așteptăm ca vara aceasta să fie caracterizată de episoade cu temperaturi mai ridicate decât normalul și, pe de altă parte, de episoade cu lipsă de precipitații și secetă."

Un El Nino puternic am avut și în 2024, când s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie globală de când se fac măsurători meteo. Dacă scenariul se va repeta, locuitorii orașelor vor avea de înfruntat, din nou, o vară caniculară. Pentru a o face suportabilă am avea nevoie de alei cu arbuști și copaci, parcări integrate în spațiul verde și sisteme de captare a apei pluviale, care să fie folosită ulterior la stropirea străzilor.

Orașele resimt deja efectele

Grațian Mihăilescu, expert în dezvoltare urbană: „Noi am demarat unele proiecte. Lucrurile se întâmplă, dar nu se întâmplă cu rapiditatea sau cum ne-am dori noi, ca și cetățeni."

În 2024, România a înregistrat pagube serioase în agricultură. Recolta de cereale a scăzut dramatic, iar fermierii au cerut despăgubiri. Între timp, n-am îmbunătățit prea mult sistemul de irigații.

Fermierii se tem de secetă

Ion Cioroianu, vicepreședintele Asociației Fermierilor Români: „Sunt contracte încheiate pentru irigație, cam pentru un milion de hectare, însă vedeți dumneavoastră, sunt probleme și cu infrastructura, și cu prețul la curent electric, și cu echipamentele, chiar și cu debitul de pe unele râuri sau chiar la Dunăre, încât nu știm dacă se va reuși să se irige o suprafață însemnată ca să compenseze ceea ce face seceta."

Un Super El Nino ar putea aduce și fenomene extreme. Specialiștii de la Severe Weather au analizat parametrii care prezic intensitatea furtunilor și au ajuns la concluzia că în această vară sunt probabile vijelii puternice în jumătatea sudică a Europei.