El Periodico: Eurovisionul a ignorat Spania în cea de-a doua semifinală, în care Danemarca şi România au fost favorite

Stiri externe
Alexandra capitanescu eurovision 21

Søren Torpegaard şi Alexandra Căpitănescu au salvat o gală în care nu s-a făcut nicio menţiune cu privire la absenţa RTVE, televiziunea publică spaniolă.

Ioana Andreescu

După emoţia de a vedea Israelul calificându-se marţi, rezultatele abia dacă au surprins, scrie El Periodico.

RTVE nu a participat din cauza prezenţei Israelului, după 65 de ani de participare, şi, bineînţeles, emoţia este la cote maxime. Spaniolii acuză faptul că nu a fost făcută nicio menţiune cu privire la absenţa Spaniei şi au fost "batjocoriţi" foşti reprezentanţi ai ibericilor. Nici despre Slovenia, Islanda, Ţările de Jos şi Irlanda nu s-a vorbit.

Prezentatorii Victoria Swarovski şi Michael Ostrowski s-au limitat la a prezenta câteva piese care, cu excepţia cazului Danemarcei şi al României - atenţie! -, vor trece neobservate. Motive extramuzicale au pus Viena în umbră, scrie El Periodico.

Alexandra Căpitănescu, printre surprizele serii

Siguranţa cu care Søren Torpegaard a păşit pe scena Wiener Stadthalle a fost hipnotică. Deşi, din punct de vedere vocal, nu a fost seara lui, artistul danez a demonstrat de ce, la Eurovision, se potrivesc propuneri precum a sa. Nu a copiat pe nimeni pentru a interpreta Før Vi Går Hjem. Şi, într-un concurs de acest gen, cu atâtea melodii de reţinut, a te diferenţia este o garanţie.

Calificarea sa în finala de sâmbătă, la care s-au calificat deja Moldova, Suedia, Croaţia, Grecia, Finlanda, Israel, Belgia, Lituania, Polonia şi Serbia, era de aşteptat. La fel ca în cazul Alexandrei Căpitănescu, care a cucerit publicul cu notele sale lirice din piesa "Choke Me". Plină de energie debordantă, interpreta română a făcut din rock arma sa principală. Un gen care a propulsat deja spre succes trupele Mor ve Ötesi (Turcia, 2008), Lordi (Finlanda, 2006) şi Måneskin (Italia, 2021).

Bulgaria este una dintre ţările care s-au întors la festival după ce s-au retras în 2023 din cauza problemelor economice. Şi, de data aceasta, cu influenţe din piesa lui Poli Geneva, care le-a adus locul patru în 2016, a reuşit să se descurce. Puţini artişti au reuşit să entuziasmeze publicul aşa cum a făcut-o Dara: dinamică, energică, convingătoare.

Ucraina, cu Leléka, nu a strălucit prea mult, dar şi-a asigurat totuşi locul în finală.

Eurovision 2026, afectat de retragerea Spaniei

Retragerea Spaniei, membră a "Big Five", este o lovitură pentru Eurovision. "Va fi mai scump să participi la următoarele ediţii", a afirmat Christer Björkman, producătorul său pentru 2024 şi 2025, în podcastul Eurovisionklubben. Tensiunea financiară este evidentă: s-a încercat atenuarea dezastrului prin revenirea României, Bulgariei şi Moldovei, oferindu-le facilităţi economice pentru a le forţa revenirea. Cu toate acestea, aşa cum a spus expertul, "acestea nu compensează pierderile".

În total, 35 de ţări au acceptat invitaţia: cel mai mic număr din 2003. De asemenea, scăderea interesului este evidentă: numărul de vizionări a scăzut cu 45%. După cum a dezvăluit ESCStreams, ne aflăm în faţa celei mai puţin entuziasmante ediţii din 2020. Diferenţa este copleşitoare: cazul Suediei este un bun exemplu. În timp ce, în 2023, "Tattoo" acumula 47 de milioane de ascultări cu 10 zile înainte de finală, "My System", în 2026, ajunge doar la 18.

Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena

Zece ţări printre care şi România s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de joi, alte cinci fiind eliminate după voturile publicului şi juriilor naţionale, transmit agenţiile de presă internaţionale.

România la Eurovision 2026: revenire după doi ani de absență

Participarea României la Eurovision Song Contest 2026 are o semnificație aparte. Țara noastră lipsise din competiție în 2024 și 2025, perioadă în care Televiziunea Română a invocat dificultăți financiare și necesitatea reorganizării proiectului. Revenirea se produce la ediția cu numărul 70, găzduită de Austria la Viena, după ce JJ a câștigat trofeul în 2025 cu piesa 'Wasted Love'.

Eurovision Song Contest 2026 reunește 35 de țări sub sloganul 'United by Music'. Competiția s-a desfășurat în trei seri: prima semifinală pe 12 mai, a doua semifinală joi, 14 mai, și marea finală sâmbătă, 16 mai. Toate evenimentele au loc la Wiener Stadthalle, o arenă cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri din capitala Austriei.

Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026, organizate de TVR în luna martie. Piesa 'Choke Me' a obținut 82 de puncte din partea juriului de specialitate, asigurându-i reprezentanta dreptul de a urca pe scena europeană.

În vârstă de 22 de ani, Alexandra Căpitănescu este cunoscută publicului larg din 2023, când a câștigat sezonul 11 al emisiunii 'Vocea României', în echipa lui Tudor Chirilă.

Dincolo de cariera muzicală, Alexandra Căpitănescu are un parcurs academic inedit pentru o artistă: este absolventă a Facultății de Fizică și urmează un master în fizică medicală la București. Artista este pasionată de știință, istorie, geografie și arte în general, profilul său atipic stârnind interesul presei internaționale încă de la anunțul participării la Eurovision.

