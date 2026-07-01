Anne Hathaway și-a etalat burtica de gravidă în ținute spectaculoase. Aparițiile care au făcut furori în New York | FOTO

Stiri Mondene
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Anne Hathaway a atras toate privirile la evenimentele de promovare ale noului film The Odyssey, unde și-a etalat burtica de gravidă în mai multe ținute elegante, în culori vibrante.

autor
Aura Trif

Marți, câștigătoarea premiului Oscar a fost fotografiată pe străzile din New York purtând o ținută semnată de brandul local Ashlyn, unul dintre cele mai apreciate nume emergente din modă.

Actrița a ales un compleu roșu, cu o croială lejeră și fluidă, din colecția primăvară-vară 2026 a casei de modă. Ținuta a fost completată de o geantă roșie în formă de inimă de la Alaïa, pantofi stiletto Aquazzura, ochelari de soare tip „cat-eye”, un colier Bvlgari Tubogas și un ceas Serpenti Tubogas, ambele din aur.


Câteva ore mai târziu, la un eveniment de promovare, Anne Hathaway a ales din nou o ținută integral roșie. Actrița a purtat un top semi-transparent, cu volane în partea de jos, peste un sutien asortat, pe care l-a combinat cu pantaloni largi și sandale cu barete, toate în aceeași nuanță. Pentru confort, a avut la îndemână și un cardigan în aceeași culoare.

Miercuri, vedeta din „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a schimbat registrul cromatic și a apărut într-o rochie fără bretele, într-o nuanță intensă de galben-miere. Modelul din catifea, cu imprimeu floral în tonuri sepia, face parte din colecția Resort 2027 a creatoarei Lela Rose.

Anne Hathaway și-a completat ținuta cu bijuterii din aur de la Bvlgari și ochelari de soare negri cu lentile maro.

Seria de apariții confirmă preferința actriței pentru culorile primare, un trend care domină podiumurile de modă în ultimele sezoane, și marchează debutul stilului său vestimentar de maternitate înainte de venirea pe lume a celui de-al treilea copil.

Actriţa americană Anne Hathaway a anunţat pe 16 iunie că este din nou însărcinată şi că se pregăteşte să devină mamă pentru a treia oară, informează DPA. Actriţa americană este căsătorită cu actorul şi omul de afaceri Adam Shulman din anul 2012.

Ei au deja împreună doi fii - Jonathan, în vârstă de 10 ani, şi Jack, în vârstă de şase ani.

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Sursa: Harper's Bazaar

Etichete: actrita, Anne Hathaway, premiera, new york, tinute,

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