Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO

„Traficul de animale sălbatice este vârful unui aisberg exploatator”, a scris Watson în descrierea videoclipului ei de pe Instagram.

Emma Watson a distribuit un montaj video pe Instagram de la eveniment, în care apare interacționând cu alți participanți și adresându-se publicului.

Actrița din Harry Potter și Frumoasa și Bestia a participat luni la Londra, alături de actorul Benedict Cumberbatch, prințul William al Marii Britanii și prezentatoarea June Sarpong, la un eveniment al Royal Foundation intitulat „United for Wildlife”, relatează ew.com .

Actrița, care a devenit celebră după rolul Hermione Granger, alături de Daniel Radcliffe și Rupert Grint, în prima adaptare cinematografică a popularei serii de cărți Harry Potter scrisă de J.K. Rowling, s-a retras în mare parte din lumina reflectoarelor în ultimii ani.

Deși nu s-a retras oficial din actorie, ultimul ei rol important într-un film a fost în 2019, în Little Women, regizat de Greta Gerwig.

Într-un interviu din septembrie 2025 acordat publicației Hollywood Authentic, Watson și-a amintit de cariera sa și a vorbit despre faptul că nu îi plac anumite aspecte ale industriei divertismentului, dincolo de actoria propriu-zisă.

„Într-un fel, am avut o mare șansă cu actoria, iar ceea ce mi s-a întâmplat este foarte neobișnuit”, a spus ea atunci.

„O componentă mai mare decât munca în sine este promovarea și vânzarea acelui proiect, acelei opere de artă. Echilibrul dintre acestea poate deveni dezechilibrat. Voi fi sinceră și directă și voi spune: nu îmi lipsește deloc partea de promovare. Am considerat-o destul de distrugătoare sufletește.”, a mai precizat ea.

În același interviu, Watson a spus că îi lipsește „profund” să își folosească „setul de abilități” ca actriță.

Pe lângă apariția de la evenimentul „United for Wildlife”, Emma Watson a fost implicată și în alte activități filantropice și de activism.