Actrița Anne Hathaway este însărcinată pentru a treia oară, la 43 de ani. Videoclipul viral postat pe Instagram

Stiri Mondene
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IMAGO

Actriţa americană Anne Hathaway a anunţat vineri că este din nou însărcinată şi că se pregăteşte să devină mamă pentru a treia oară, informează DPA.

autor
Mihaela Ivăncică

Protagonista filmului "The Devil Wears Prada 2", în vârstă de 43 de ani, a distribuit pe Instagram un videoclip prin care a anunţat această veste.

Actriţa americană este căsătorită cu actorul şi omul de afaceri Adam Shulman din anul 2012.

Ei au deja împreună doi fii - Jonathan, în vârstă de 10 ani, şi Jack, în vârstă de şase ani.

După ce a jucat în filmele deja lansate în acest an "Mother Mary" şi "The Devil Wears Prada 2", Anne Hathaway va putea fi văzută în perioada următoare şi în noul lungmetraj al regizorului Christopher Nolan, "The Odyssey", ce va fi lansat pe 17 iulie, precum şi în adaptarea cinematografică a romanului "Verity" scris de Colleen Hoover, care va avea premiera pe 2 octombrie.

Alte proiecte viitoare ale actriţei americane sunt thrillerul SF "The End of Oak Street", ecranizarea bestsellerului "Yesteryear" şi comedia "The Princess Diaries 3". 

Călătoria cu metroul va costa în continuare 5 lei. Eventuala majorare a tarifelor rămâne la decizia viitorului ministru

Sursa: Agerpres

Etichete: Anne Hathaway, sarcina,

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