Actrița Anne Hathaway este însărcinată pentru a treia oară, la 43 de ani. Videoclipul viral postat pe Instagram

Protagonista filmului "The Devil Wears Prada 2", în vârstă de 43 de ani, a distribuit pe Instagram un videoclip prin care a anunţat această veste.

Actriţa americană este căsătorită cu actorul şi omul de afaceri Adam Shulman din anul 2012.

Ei au deja împreună doi fii - Jonathan, în vârstă de 10 ani, şi Jack, în vârstă de şase ani.