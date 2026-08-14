Născută la 14 august 1966, Cleveland, Ohio (SUA), Halle Berry a primit această distincție pentru interpretarea nuanțată a rolului Leticia Musgrove, un personaj ghinionist din filmul „Monster's Ball” (2001), scrie Agerpres.

A fost finalistă în adolescență la concursuri naționale de frumusețe, a lucrat ca model și a început să joace în televiziune în 1989.

Rolurile din „Jungle Fever” (1991), regizat de Spike Lee, și din „Boomerang” (1992), cu Eddie Murphy în rol principal, au adus-o în atenția publicului pentru prima dată.

Rolul care i-a adus recunoașterea internațională

De asemenea, a jucat alături de Jessica Lange în „Losing Isaiah” (1995), o dramă despre adopție, înainte de a fi aclamată pentru interpretarea vedetei de film Dorothy Dandridge, prima afro-americană nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță, în filmul de televiziune „Introducing Dorothy Dandridge” (1999). Această interpretare i-a adus premii Emmy și Globul de Aur, menționează www.britannica.com.

Actrița a fost distribuită în roluri în filme de acțiune în „X-Men” (2000) și în continuările peliculei din 2003, 2006 și 2014, „Swordfish” (2001) și „Die Another Day” (2002), un episod din seria de spionaj James Bond. Thrillerul „Gothika” (2003) și spin-off-ul „Batman, Catwoman” (2004), au fost primele producții în care a primit un public de top.

După ce a jucat în filmul de televiziune „Their Eyes Were Watching God” (2005), o adaptare a romanului lui Zora Neale Hurston, Berry a jucat alături de Bruce Willis în filmul polițist „Perfect Stranger” (2007). Apoi a interpretat roluri principale în diferite drame - „Things We Lost in the Fire” (2007), în rolul unei văduve, și „Frankie & Alice” (2010), în rolul unei femei cu tulburare de identitate disociativă, mai menționează www.britannica.com.

În 2011, a apărut în comedia romantică „New Year's Eve”, iar în anul următor a jucat rolul unui instructor de scufundări hărțuit de rechini în thrillerul „Dark Tide”. În epopeea „Cloud Atlas” (2012), a interpretat mai multe roluri, inclusiv pe cel al unei jurnaliste din anii 1970.

Roluri spectaculoase în thrillere și filme de acțiune

A mai jucat în thrillerele „The Call” (2013) și „Kidnap” (2017), interpretând rolul unei operatoare de la un centru de apeluri de urgență, respectiv al unei mame al cărei fiu este răpit. Apoi, a apărut în filmul cu spioni „Kingsman: The Golden Circle” și a jucat în „Kings” (ambele din 2017), interpretând rolul unei mame adoptive care trăiește în Los Angeles în timpul revoltelor din 1992. Ulterior, a fost distribuită în thrillerul de acțiune „John Wick: Chapter 3 - Parabellum” (2019).

Halle Berry și-a făcut debutul regizoral cu filmul „Bruised” (2020), în care a jucat rolul unei luptătoare de arte marțiale mixte care nu a cunoscut succesul, care își caută izbăvirea în ring și în rolul unei mame. În thrillerul științifico-fantastic „Moonfall” (2022) a fost distribuită în rolul unei astronaute aflată într-o misiune de a împiedica coliziunea Lunii cu Pământul. În 2026, a jucat alături de Chris Hemsworth în „Crime 101”.

Circumferința taliei unei persoane este un indicator mai bun al riscului de boli cardiace comparativ cu indicele de masă corporală (IMC), conform cercetătorilor, transmite Reuters.

Supraponderalitatea și obezitatea - factori de risc pentru bolile cardiace - sunt diagnosticate în mod tradițional pe baza IMC-ului, un raport între greutate și înălțime.

Grăsimea abdominală poate ascunde un risc mai mare

Însă, studiile au arătat că grăsimea viscerală care înconjoară organele abdominale este asociată într-o mai mare măsură cu afecțiuni cronice precum bolile cardiace și diabetul decât cu grăsimea subcutanată aflată direct sub piele.

IMC-ul nu ia în calcul distribuția grăsimii corporale. „Dacă nu se ține cont de circumferința taliei sau de raportul talie-șolduri se poate ajunge la o clasificare eronată a riscului de boli cardiovasculare”, au scris cercetătorii în Journal of the American College of Cardiology.

Persoanele cu greutate normală care prezentau o adipozitate centrală crescută și un raport talie-șolduri ridicat - ceea ce înseamnă că talia lor este mai mare în comparație cu șoldurile - prezentau riscuri mai mari, a declarat într-un comunicat coordonatorul studiului, doctor Michael Blaha, de la Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite.

Studiu realizat pe mai mult de 260.000 de persoane

Echipa sa a analizat datele colectate pe parcursul a 20 de ani de la peste 260.000 de persoane.

În rândul persoanelor cu greutate normală sau supraponderale, cele cu circumferința taliei mare și un raport talie-șolduri ridicat prezentau un risc cu 15% până la 50% mai mare de a suferi accidente vasculare cerebrale fatale și nefatale, precum și de boli cardiace.

Persoanele cu obezitate și circumferința taliei mică au prezentat, în general, rezultate similare cu cele ale persoanelor cu greutate normală și circumferința taliei mică.

Specialiștii cer renunțarea la concentrarea exclusivă pe IMC

„Este timpul să renunțăm să ne concentrăm exclusiv pe indicele de masă corporală”, a declarat doctor Harlan Krumholz, redactor-șef al revistei, care nu a luat parte la studiu.

„Acest studiu extrem de important, bazat pe date provenite de la sute de mii de participanți la cercetări de cohortă pe scară largă, demonstrează în mod autoritar că circumferința taliei și raportul talie-șolduri oferă informații esențiale cu privire la riscul cardiovascular”, a declarat Krumholz într-un comunicat.

„Modul în care este distribuită grăsimea contează, iar aceste măsurători simple ar trebui să facă parte din evaluarea de rutină a riscului cardiovascular”, a spus el.