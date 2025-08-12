Fostul soț al lui Halle Berry, criticat dur după ce a spus că a divorțat de actriță pentru că nu era o „femeie de casă”

Stiri Mondene
12-08-2025 | 22:35
Halle Berry
Getty

Primul soț al lui Halle Berry, David Justice, a fost criticat dur de fani după ce a spus că a divorțat de actriță pentru că aceasta nu era „femeie de casă”.

autor
Ioana Andreescu

„Fostul soț al lui Halle Berry, David Justice, spune că a plecat pentru că nu și-o putea imagina ca mamă a copiilor săi… „Nu gătește, nu face curățenie și pur și simplu nu părea foarte maternă”. Deci voia o menajeră?”, a întrebat un utilizator pe X, potrivit Page Six.

„Halle Berry, un nume cunoscut în toată lumea, ar fi trebuit să ia o pauză de la cariera ei de susținătoare financiară a familiei ca să „gătească și să facă curat” pentru un bărbat despre care nu am auzit niciodată?! Judecând după averea lor, el ar fi trebuit să fie cel care să își pună șorțul și să facă curat prin casă”, a adăugat altcineva.

„David Justice chiar s-a căsătorit cu Halle Berry și voia ca ea să împăturească haine. Catwoman împingând aspiratorul?”, a glumit un alt internaut.

Page Six a contactat echipa lui Justice pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns imediat.

Citește și
Halle Berry, Adrien Brody
VIDEO. Halle Berry s-a ”răzbunat” pe Adrien Brody la gala premiilor Oscar 2025 și l-a sărutat: ”A trebuit să i-o plătesc”

Justice, în vârstă de 59 de ani, a ajuns pe prima pagină a ziarelor după ce a dezvăluit motivul pentru care a decis să pună capăt căsniciei sale de patru ani cu actrița din „Catwoman”, în vârstă de 58 de ani.

„Cunoștințele și înțelegerea mea, înțelepciunea mea legată de relații pur și simplu nu erau vaste”, a declarat fostul jucător din MLB, joia trecută, în podcastul „All the Smoke” al lui Matt Barnes.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Sursa: pagesix.com

Etichete: divort, sot, halle berry,

Dată publicare: 12-08-2025 22:35

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Halle Berry a fost nevoită să îşi schimbe rochia la Festivalul de la Cannes 2025. Reguli stricte pe covorul roșu anul acesta
Stiri Mondene
Halle Berry a fost nevoită să îşi schimbe rochia la Festivalul de la Cannes 2025. Reguli stricte pe covorul roșu anul acesta

Actriţa americană Halle Berry, membră a juriului celei de-a 78-a ediţii a Festivalului de la Cannes, a fost nevoită să îşi "schimbe" rochia pentru ceremonia de deschidere de marţi, din cauza unor noi restricţii vestimentare, informează AFP.

VIDEO. Halle Berry s-a ”răzbunat” pe Adrien Brody la gala premiilor Oscar 2025 și l-a sărutat: ”A trebuit să i-o plătesc”
Stiri Mondene
VIDEO. Halle Berry s-a ”răzbunat” pe Adrien Brody la gala premiilor Oscar 2025 și l-a sărutat: ”A trebuit să i-o plătesc”

La 22 de ani de la sărutul lor surprinzător de la Premiile Oscar din 2003, Halle Berry ”s-a răzbunat” și ea și l-a sărutat acum pe Adrien Brody pe covorul roșu al Oscarurilor din 2025.

Halle Berry și Olivier Martinez au finalizat oficial divorțul după o bătălie juridică de aproape opt ani
Stiri Mondene
Halle Berry și Olivier Martinez au finalizat oficial divorțul după o bătălie juridică de aproape opt ani

Încă un divorț la Hollywood. Halle Berry și Oliver Martinez s-au separat în mod oficial la aproape 8 ani de când au intentat procesul de divorț.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 August 2025

44:01

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12