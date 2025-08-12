Fostul soț al lui Halle Berry, criticat dur după ce a spus că a divorțat de actriță pentru că nu era o „femeie de casă”

Primul soț al lui Halle Berry, David Justice, a fost criticat dur de fani după ce a spus că a divorțat de actriță pentru că aceasta nu era „femeie de casă”.

„Fostul soț al lui Halle Berry, David Justice, spune că a plecat pentru că nu și-o putea imagina ca mamă a copiilor săi… „Nu gătește, nu face curățenie și pur și simplu nu părea foarte maternă”. Deci voia o menajeră?”, a întrebat un utilizator pe X, potrivit Page Six.

„Halle Berry, un nume cunoscut în toată lumea, ar fi trebuit să ia o pauză de la cariera ei de susținătoare financiară a familiei ca să „gătească și să facă curat” pentru un bărbat despre care nu am auzit niciodată?! Judecând după averea lor, el ar fi trebuit să fie cel care să își pună șorțul și să facă curat prin casă”, a adăugat altcineva.

„David Justice chiar s-a căsătorit cu Halle Berry și voia ca ea să împăturească haine. Catwoman împingând aspiratorul?”, a glumit un alt internaut.

Page Six a contactat echipa lui Justice pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns imediat.

Justice, în vârstă de 59 de ani, a ajuns pe prima pagină a ziarelor după ce a dezvăluit motivul pentru care a decis să pună capăt căsniciei sale de patru ani cu actrița din „Catwoman”, în vârstă de 58 de ani.

„Cunoștințele și înțelegerea mea, înțelepciunea mea legată de relații pur și simplu nu erau vaste”, a declarat fostul jucător din MLB, joia trecută, în podcastul „All the Smoke” al lui Matt Barnes.

