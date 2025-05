Halle Berry a fost nevoită să îşi schimbe rochia la Festivalul de la Cannes 2025. Reguli stricte pe covorul roșu anul acesta

"Aveam o rochie incredibilă (...) de purtat în această seară, dar nu pot, pentru că trena este prea lungă. Bineînţeles, voi respecta regulile, aşa că a trebuit să îmi schimb planul", a declarat ea într-o conferinţă de presă.

Noi restricţii vestimentare la Festivalul de la Cannes

Organizatorii au publicat anul acesta o cartă a festivalierului care interzice "ţinutele, în special trenele lungi, al căror volum împiedică buna circulaţie a invitaţilor şi complică aşezarea în sală", dar şi "nuditatea pe covorul roşu".

În această privinţă, "cred că este un lucru bun", a adăugat Halle Berry.

O altă schimbare prevăzută în cartă: pe covorul roşu, tocurile înalte nu mai sunt obligatorii pentru femei. Regulamentul permite "pantofi şi sandale elegante, cu sau fără toc".

"Cred că este o regulă foarte bună", a declarat cu satisfacţie preşedinta franceză a juriului, actriţa Juliette Binoche.

Gafe vestimentare notabile la edițiile anterioare ale festivalului

În 2023, actriţa americană Jennifer Lawrence, prezentă în competiţie anul acesta cu filmul "Die, My Love" de Lynne Ramsay, a atras atenţia urcând treptele în şlapi, pentru că pantofii pregătiţi pentru ea erau "prea mari", după cum a explicat vedeta.

Înaintea ei, Julia Roberts şi Kristen Stewart - care îşi prezintă primul film, "The Chronology of Water", în secţiunea "Un Certain Regard" anul acesta - şi-au scos pantofii pe trepte în 2016 şi 2018.

Întrebaţi luni de AFP, organizatorii festivalului au precizat că această cartă "explicitează reguli deja aplicate de mult timp".

"Nu este vorba despre reglementarea ţinutelor vestimentare, ci despre interzicerea nudităţii totale (...), cu respectarea cadrului instituţional al evenimentului şi a legislaţiei franceze", a adăugat un purtător de cuvânt.

În ceea ce priveşte ţinutele "prea voluminoase", festivalul "îşi rezervă dreptul de a refuza accesul" celor ce le poartă.

