Nunta a avut loc la Catedrala St. Paul's, unde Diana a sosit într-o trăsură de sticlă și și-a arătat frumoasa rochie de mireasă, cu trenă lungă și voal, în care arăta ca o prințesă.

Detaliile evenimentului încă fascinează, chiar și după 45 de ani. Ziua de 29 iulie 1981 a rămas în istorie drept ziua în care Prințul Charles și Diana au făcut schimb de jurăminte la Catedrala St. Paul din Londra.

Au trecut aproape patru decenii de când relația dintre Prințul Charles și Diana a fost oficializată și, chiar dacă știm cum s-a încheiat căsătoria, nu putem să nu ne amintim de imaginile și emoțiile transmise atunci de cei doi miri.

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Prințesa Diana a fost prima mireasă fără titlu regal din ultimii 300 de ani

Atunci când Prințul Charles a cerut-o în căsătorie pe Diana, el a intrat în istorie, fiind primul moștenitor britanic care a avut o mireasă fără titlu regal, o premieră pentru ultimii 300 de ani. Totuși, Diana nu era deloc o femeie de rând: părinții ei erau viconte și vicontesă Althorp.

Aproximativ 750 de milioane de oameni au urmărit nunta

Nunta cuplului Diana-Charles nu a fost prima care a fost transmisă în direct la televizor. Înainte ca prințul Charles și Diana să se căsătorească, sora reginei, prințesa Margaret, s-a căsătorit cu primul ei soț, Antony Armstrong-Jones, într-o ceremonie urmărită de aproximativ 300 de milioane de oameni.

Sărutul de pe balconul regal

Se presupune că Charles a fost atât de nervos în timpul ceremoniei, încât a uitat să o sărute pe Diana după jurăminte. Pentru a se revanșa, cei doi s-au sărutat pe balconul Palatului Buckingham, în fața mulțimii entuziasmate.

Ulterior, prințul Andrew și Sarah Ferguson s-au sărutat și ei la balcon după nunta lor din 1986, iar prințul William și mireasa sa, Kate Middleton, au păstrat tradiția sărutului de la balcon, în 2011, când s-au căsătorit.

Rochia Dianei și jurămintele care au încălcat tradiția

Diana a purtat cea mai lungă trenă la rochia de mireasă

Trena a măsurat 25 de metri lungime și a fost asortată cu un voal de tul lung de 459 de metri. A fost dramatică și extravagantă și a inspirat multe rochii de mireasă din anii 1980. Designerul Elizabeth Emanuel a declarat pentru British Vogue că rochia a fost deliberat dramatică și a fost concepută pentru ca Diana „să arate ca o prințesă de basm”.

Rochia de mireasă a Dianei a fost unul dintre cele mai bine păstrate secrete din industria modei

Abia după nuntă s-a aflat că rochia de mireasă a Dianei a fost unul dintre „cele mai bine păzite secrete din istoria modei”. Designerii au fost atât de îngrijorați de scurgerile de informații, încât au proiectat trei rochii diferite pentru a crea confuzie.

Rochia de mireasă a fost cusută pe Diana

Prințesa de Wales suferea de bulimie, motiv pentru care ea a pierdut semnificativ în greutate înainte de ziua nunții.

„Prima dată când am fost măsurată pentru rochia mea de mireasă, aveam 29 de centimetri în jurul taliei. În ziua în care m-am căsătorit, aveam 23 de centimetri și jumătate. Mă micșorasem din februarie până în iulie”, spunea Diana, conform womanandhome.com. Pentru ca rochia să îi vină perfect, croitorii au cusut rochia pe Diana în ziua nunții.

Jurămintele lor au fost considerate netradiționale după standardele regale

În timpul jurămintelor, Diana a cerut să nu spună că „se va supune” lui Charles. Decizia controversată a Prințesei de Wales a ținut mult timp prima pagină a ziarelor.

De la Catedrala St. Paul la felia de tort vândută la licitație

A fost prima nuntă regală, după anul 1501, care a avut loc la Catedrala St. Paul

Nunta cuplului a încălcat o tradiție regală – căsătoria în Westminster Abbey. Unul dintre motivele pentru care mirii au decis să schimbe locul evenimentului a fost bazat pe numărul de locuri.

Catedrala putea găzdui aproximativ 3.500 de persoane, în timp ce Westminster avea loc doar pentru aproximativ 2.200 de invitați.

O felie din tortul de nuntă s-a vândut la o licitație cu peste 1.000 de dolari în 2014

La 33 de ani de la nunta secolului, o felie din unul dintre cele 27 de torturi de la nuntă a fost vândută la o licitație pentru aproximativ 1.375 de dolari. Tortul a venit în cutia originală albă și argintie, care prezenta data nunții și era împodobită cu monograma „CD”.