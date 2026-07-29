La nivel naţional, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (3.197); curier (1.583); lucrător comercial (1.460); manipulant mărfuri (1.187); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.146); agent de securitate (970) sau muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (839).

Din locurile de muncă vacante, 2.104 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 6.057 persoanelor cu studii liceale sau postliceale (agent de securitate; vânzător; casier; intendent; asistent medical generalist etc), 7.035 celor cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; lăcătuş mecanic; montator subansamble etc.) iar restul de 13.735 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc).

Vezi AICI locuri de muncă disponibile

În ceea ce priveşte Spaţiul Economic European, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în: Norvegia - 45 locuri de muncă pentru lucrător în producţie la prelucrarea somonului; Olanda - 31 locuri de muncă pentru mecanic de camioane, şofer de camion, şofer de autobuz, inspector veterinar, mecanic de asamblare; Suedia - 20 locuri de muncă pentru şofer autobuz; Danemarca - 18 locuri de muncă pentru culegător fructe, dulgher pentru utilaje de prelucrare a lemnului, dulgher şi tâmplar montator, programator CNC / tâmplar mobilă, sudor TIG& asamblor mecanic; Germania - 20 locuri de muncă pentru lucrător ajutor în podgorie, lucrător în producţie - procesare produse din carne (f/b).