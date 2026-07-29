"În continuare nu avem în Parlament niciun proiect privind legea salarizării. Şi aici aş vrea să fac o singură remarcă astăzi: ministrul demis Pîslaru nu mai are absolut nicio legitimitate politică şi morală ca să se mai ocupe de legea salarizării. Pîslaru nu mai poate coordona acest proiect esenţial după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles şi după ce şi-a donat casele din Bucureşti pentru a beneficia de o locuinţă de la RA-APPS de peste 120 de metri pătraţi pe Kiseleff", a afirmat Grindeanu, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, "atunci când tai cu o mână 5.000 de lei de la un medic ATI, dar semnezi cu cealaltă să îţi dai un protocol de 1.000 de euro din bani publici, ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles în weekend, nu mai ai ce căuta în acea funcţie".

"Aşa că, Pîslaru, un kind reminder scurt: lasă team-building-ul de la Târgovişte, unde te afli acum, şi dă-ţi demisia urgent", a transmis liderul PSD.

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național susțin că proiectul Legii salarizării unitare perpetuează inechitățile din sistemul bugetar și introduce privilegii nejustificate pentru anumite funcții.

Acestea solicită din nou, într-o scrisoare deschisă, tuturor partidelor parlamentare să respingă proiectul Legii salarizării unitare dat publicității, „care este injust”, și reluarea elaborării unui alt proiect al Legii salarizării unitare prin dialog social real, după instalarea unui guvern legitim, cu puteri depline pentru negociere, potrivit Agerpres.

Pentru a doua zi consecutivă, angajații din sistemul medical au continuat greva generală în spitale, fiind asigurate în prezent doar urgențele, și o treime din cazurile cronice. Cei din personalul medical sunt nemulțumiți de legea salarizării, care, susțin ei, le-ar reduce veniturile. Premierul interimar, Ilie Bolojan, îi contrazice.