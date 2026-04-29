Cum arată Kris Jenner la 70 de ani, după o operație estetică de 100.000 de dolari | GALERIE FOTO

Se spune că Jenner, în vârstă de 70 de ani, era din ce în ce mai îngrijorată că rezultatele acestei intervenții chirurgicale mediatizate începuseră să se deterioreze la aproape un an după operație, Daily Mail.

Surse din interior au afirmat că aceasta ar fi fost extrem de nemulțumită de rezultat, în ciuda faptului că a apelat la renumitul chirurg plastician dr. Steven M. Levine – supranumit „maestrul liftingului facial” – pentru a obține aspectul vizibil reîmprospătat din 2025.

Raportul susținea chiar că mama-impresară era atât de nemulțumită încât lua în calcul o intervenție de corectare, comparându-și în particular aspectul cu cel al colegelor sale vedete Denise Richards și Lori Loughlin.

Dar Jenner nu a pierdut timpul și a pus capăt zvonurilor în timpul unei apariții sincere în cadrul podcastului fiicei sale, Khloe Kardashian, intitulat „Khloe in Wonderland”, miercuri.

Abordând speculațiile în mod direct, ea a insistat că afirmațiile sunt neadevărate, precizând clar că nu ar putea fi mai fericită atât de rezultatele obținute, cât și de medicul care le-a realizat.

Jenner neagă acuzațiile publice

„În ultima vreme, titlul ăsta despre liftingul meu facial mă înnebunește cu adevărat. Titlul de acum spune că îmi urăsc liftingul facial și că sunt foarte furioasă pe doctorul meu, Steven Levine, ceea ce nu putea fi mai departe de adevăr. E o minciună sfruntată. Îmi place la nebunie liftingul meu facial. Îmi ador doctorul. Sunt obsedată de el.”, a explicat Kris Jenner.

Jenner a spus cu entuziasm: „Scopul era să se realizeze un lifting frumos, să-mi ofere un aspect reîmprospătat și să-mi contureze o linie frumoasă a maxilarului, ceea ce s-a și întâmplat.”

Ea a continuat explicând că, deși de obicei ar ignora zvonurile, de data aceasta s-a simțit obligată să răspundă deoarece acestea „răneau cu adevărat pe altcineva” – indicând spre Levine.

Ignorând zgomotul mediatic, Jenner a clarificat că nu îi pasă de opinia publică.

„La 70 de ani, nu-mi pasă cu adevărat ce crede cineva despre mine. Nu am nevoie de aprobarea nimănui. Îmi place fața mea. Și sunt cu adevărat mulțumită de felul în care arăt.”, a spus ea.