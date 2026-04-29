Cum arată Kris Jenner la 70 de ani, după o operație estetică de 100.000 de dolari | GALERIE FOTO

Se spune că Jenner, în vârstă de 70 de ani, era din ce în ce mai îngrijorată că rezultatele acestei intervenții chirurgicale mediatizate începuseră să se deterioreze la aproape un an după operație, Daily Mail.
Surse din interior au afirmat că aceasta ar fi fost extrem de nemulțumită de rezultat, în ciuda faptului că a apelat la renumitul chirurg plastician dr. Steven M. Levine – supranumit „maestrul liftingului facial” – pentru a obține aspectul vizibil reîmprospătat din 2025.
Raportul susținea chiar că mama-impresară era atât de nemulțumită încât lua în calcul o intervenție de corectare, comparându-și în particular aspectul cu cel al colegelor sale vedete Denise Richards și Lori Loughlin.
Dar Jenner nu a pierdut timpul și a pus capăt zvonurilor în timpul unei apariții sincere în cadrul podcastului fiicei sale, Khloe Kardashian, intitulat „Khloe in Wonderland”, miercuri.
Abordând speculațiile în mod direct, ea a insistat că afirmațiile sunt neadevărate, precizând clar că nu ar putea fi mai fericită atât de rezultatele obținute, cât și de medicul care le-a realizat.
Jenner neagă acuzațiile publice
„În ultima vreme, titlul ăsta despre liftingul meu facial mă înnebunește cu adevărat. Titlul de acum spune că îmi urăsc liftingul facial și că sunt foarte furioasă pe doctorul meu, Steven Levine, ceea ce nu putea fi mai departe de adevăr. E o minciună sfruntată. Îmi place la nebunie liftingul meu facial. Îmi ador doctorul. Sunt obsedată de el.”, a explicat Kris Jenner.
Jenner a spus cu entuziasm: „Scopul era să se realizeze un lifting frumos, să-mi ofere un aspect reîmprospătat și să-mi contureze o linie frumoasă a maxilarului, ceea ce s-a și întâmplat.”
Ea a continuat explicând că, deși de obicei ar ignora zvonurile, de data aceasta s-a simțit obligată să răspundă deoarece acestea „răneau cu adevărat pe altcineva” – indicând spre Levine.
Ignorând zgomotul mediatic, Jenner a clarificat că nu îi pasă de opinia publică.
„La 70 de ani, nu-mi pasă cu adevărat ce crede cineva despre mine. Nu am nevoie de aprobarea nimănui. Îmi place fața mea. Și sunt cu adevărat mulțumită de felul în care arăt.”, a spus ea.
Jenner și-a afișat noul look la evenimente importante
De când a apelat la această procedură, Jenner și-a prezentat cu încredere noul aspect la o serie de evenimente de mare anvergură – printre care și fastuoasele festivități de nuntă ale lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez.
De asemenea, a atras toate privirile la petrecerea anuală de sărbători a familiei sale, fanii remarcând imediat că arăta uimitor de tânără alături de iubitul ei, Corey Gamble.
Apariția în podcast vine după ce Jenner a dezvăluit, într-un episod din „The Kardashians”, ceea ce ea numește „singurul” lucru real de pe fața ei în urma liftingului facial.
În timp ce discuta cu fiica sa, Kim Kardashian, la Paris, înainte de o sesiune de cumpărături, Jenner a recunoscut că nasul ei este „probabil singurul lucru de pe fața mea care este real”.
Kim a liniștit-o, de asemenea, pe mama sa, spunându-i că dinții ei sunt naturali și afirmând că „nu a avut niciodată fațete dentare”.
Jenner i-a cerut apoi în glumă lui Kim să „se aplece”, făcând aparent aluzie la speculațiile din trecut despre propriul ei fund.
Reflectând asupra operației de lifting facial într-un interviu din august pentru Vogue Arabia, Jenner a explicat: „Am făcut un lifting facial acum aproximativ 15 ani, așa că era timpul pentru o reîmprospătare. Am decis să fac acest lifting facial pentru că vreau să fiu cea mai bună versiune a mea, iar asta mă face fericită.”
Ea a adăugat, referindu-se la îmbătrânire: „Doar pentru că îmbătrânești, nu înseamnă că trebuie să renunți la tine însăți. Dacă te simți bine în pielea ta și vrei să îmbătrânești cu grație – adică nu vrei să faci nimic – atunci nu face nimic. Dar pentru mine, asta înseamnă să îmbătrânești cu grație. Este versiunea mea.”
În octombrie, Jenner a vorbit din nou despre dr. Levine și a dezvăluit o „parolă” pe care cei doi au creat-o pentru potențialii pacienți.
„El nu voia atenție, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. I-am spus: «Dar am permisiunea ta să spun cine ești?» Iar el mi-a răspuns: «Ascultă, uite ce facem. Atâta timp cât putem stabili o parolă, astfel încât, dacă cineva sună și spune: «Sunt cel mai bun prieten al lui Kris Jenner, pot să am o consultație?», acea persoană trebuie să spună parola secretă.»”, a spus ea în podcastul Not Skinny But Not Fat.
Vedeta de reality show a explicat că chirurgul a primit nenumărate apeluri de la operația ei, unele de la persoane care pretindeau că sunt prieteni.
Ea a adăugat că a fi deschisă în legătură cu operația ei a fost important pentru a „inspira pe alții să nu se teamă de operațiile de care au nevoie, care sunt necesare, sau chiar de ceva ce vor să facă pentru că vor să se simtă mai bine în pielea lor.”
Liftingul facial al lui Jenner nu este prima ei intervenție.
Ea a mai suferit un lifting facial în 2011, realizat de dr. Garth Fisher, care a efectuat și mărirea sânilor lui Kylie Jenner în 2019.
De-a lungul anilor, mama-impresară a apelat la Botox, o operație de mărire a sânilor în anii 1980, o reducere a lobului urechii în 2018 și o operație de înlocuire a șoldului „foarte înfricoșătoare” în 2022.