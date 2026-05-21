Actrița de 63 de ani ”și-a abandonat” celebra podoabă capilară lungă și a apărut cu un bob elegant, la premiera filmului „La Bola Negra”, scrie Daily Mail.

Schimbarea de look a fost completată de o apariție spectaculoasă într-o rochie albastru electric, cu volane supradimensionate și trenă amplă.

Demi Moore a renunțat la marile case de modă pentru un brand accesibil

Surpriza serii a fost alegerea vestimentară a actriței. În locul unei creații haute couture semnate de un gigant al modei, Demi Moore a ales o rochie personalizată realizată de brandul self-portrait.

Ținuta a fost creată special pentru apariția de la Cannes și a reinterpretat unul dintre motivele emblematice ale brandului.

Han Chong, fondatorul și directorul creativ al self-portrait, a explicat că apariția lui Demi Moore reprezintă mai mult decât o simplă alegere vestimentară.

„Lucrul la această rochie specială pentru Demi Moore la Cannes reprezintă pentru noi o declarație despre cum poate arăta covorul roșu în prezent.”

Designerul a subliniat că momentul demonstrează că moda spectaculoasă poate veni și din afara marilor case tradiționale de lux.

„Pentru mine, acest moment demonstrează că poți rămâne fidel originilor tale și, în același timp, să creezi magie haute couture pe una dintre cele mai cunoscute scene din lume.”

Penelope Cruz, elegantă în negru la premiera „La Bola Negra”

Alături de Demi Moore, Penelope Cruz a atras atenția într-o rochie neagră cu despicătură pe picior și detalii din pene.

Actrița joacă în filmul spaniol „La Bola Negra”, producție nominalizată atât la Palme d'Or, cât și la Queer Palm.

La ediția din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, Demi Moore este membră a juriului alături de regizoarea Chloé Zhao și actorul Stellan Skarsgård.

Cei nouă membri ai juriului vor decide câștigătorii competiției oficiale de pe Riviera Franceză.