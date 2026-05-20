Alexandra Căpitănescu a devenit una dintre revelațiile anului, după ce a obținut locul 3 la Eurovision 2026 și a atras atenția publicului internațional. Drumul ei spre succes a început în 2023, când a câștigat „Vocea României” în echipa lui Tudor Chirilă, impresionând prin voce și prezență scenică.

Alexandra Căpitănescu revine pe scena „Românii au Talent”, după momentul de la Eurovision care a emoționat milioane de oameni și a făcut publicul să cânte la unison.

Artista va urca din nou pe scenă alături de trupa sa, într-un moment special pregătit pentru marea finală a show-ului de la PRO TV.

Pe 29 mai, Alexandra Căpitănescu și trupa vor avea prima prestație muzicală televizată de după Eurovision, în finala „Românii au Talent”. Până atunci, telespectatorii pot urmări Semifinala 3, difuzată vineri, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

Alexandra Căpitănescu a fost concurentă la „Românii au talent”, în 2019, în sezonul 9.