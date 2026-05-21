Cine este Max Korzh, artistul care a pus în alertă Jandarmeria. Rapperul din Belarus va susține un concert pe Arena Națională

Cine este Max Korzh

Max Korzh, un artist cu un stil unic, a cărui muzică adună zeci de mii de oameni din întreaga lume, va concerta sâmbătă, pe Arena Naţională. Biletele pentru show s-au epuizat în doar cinci zile, stabilind un record pentru un artist solo pe un stadion în Bucureşti, potrivit organizatorilor.

În ultimii ani, concertele lui Max au adunat zeci de mii de oameni pe stadioane din Varşovia, Kiev, Minsk, Moscova, Odesa şi multe alte oraşe. Atmosfera surprinsă în timpul show-urilor sale este impresionantă, iar pentru mulţi fani, să ajungă la un concert Max a devenit un adevărat vis.

După o pauză mai lungă, Max a revenit pe scenă cu un nou turneu, susţinând concerte sold-out pe stadioane din Praga, Riga, Tallinn şi Varşovia. Sâmbătă, artistul ajunge pentru prima dată şi la Bucureşti.

Max Korzh este unul dintre cei mai reprezentativi artişti ai scenei muzicale est-europene. Stilul său distinct îmbină energia puternică cu versuri sincere şi mesaje aparent simple, dar profund emoţionale. El cântă despre teme universale - prietenie, iubire, drumul către sine, greşeli şi speranţe - lucruri în care milioane de oameni se regăsesc. Tocmai de aceea, piesele sale au o rezonanţă puternică în inimile ascultătorilor din întreaga lume.

Încă din primele zile ale războiului din Ucraina, Korzh a condamnat deschis invazia rusă, iar aceste trăiri s-au reflectat în creaţia sa artistică. Muzica lui a devenit, astfel, o sursă de speranţă şi putere într-o perioadă extrem de dificilă.

Un concert Max Korzh înseamnă energie pură, emoţii sincere şi un vibe prietenos şi pozitiv care se simte din primul moment. Oamenii vin să cânte, să sară, să-şi dea frâu liber emoţiilor şi să trăiască fiecare piesă la intensitate maximă. Atmosfera de pe stadion creează o conexiune aparte între artist şi public, iar la final, spectatorii pleacă literalmente epuizaţi, dar fericiţi - cu zâmbete largi, ochii în lacrimi şi amintirea unei seri cu adevărat de neuitat.

Concertul de la Bucureşti se anunţă drept unul dintre cele mai grandioase evenimente muzicale ale anului 2026. Nu va fi doar un spectacol, ci o adevărată celebrare a vieţii - cu sunet puternic, efecte speciale dinamice, un show de lumini impresionant. Max Korzh şi echipa sa creează o magie greu de descris în cuvinte - o experienţă care trebuie trăită.

La Bucureşti, concertul este sold out, însă încă mai există posibilitatea de a-l vedea pe Max Korzh în alte oraşe.

Concertele lui Max Korzh sunt evenimente de anvergură internaţională, care adună zeci de mii de oameni din întreaga lume. Muzica şi energia sa reuşesc să unească publicul din ţări diferite într-o experienţă comună intensă, transformând fiecare show într-un moment unic şi memorabil.

Torțe și petarde găsite de jandarmi

Peste 30 de torţe şi petarde au fost găsite miercuri seară de jandarmi după verificarea unui grup de persoane adunate în Piaţa Constituţiei, fani ai artistului din Belarus Max Korzh.

Persoanele în cauză au fost predate poliţiştilor pentru continuarea cercetărilor.

„În contextul adunării fanilor lui Max Korzh în Piaţa Constituţiei, în jurul orei 19:30, jandarmii au efectuat verificarea unui grup de aproximativ 30 de persoane. Asupra acestora au fost găsite 31 de materiale pirotehnice (torţe şi petarde) a căror deţinere este interzisă de cadrul legal în vigoare. Acestea erau ascunse în instalaţia de sonorizare a unui autovehicul.”, precizează Jandarmeria Capitalei.

Astfel, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare, iar persoanele şi obiectele au fost predate poliţiştilor pentru continuarea cercetărilor.