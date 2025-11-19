30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării

Anul 2014 a adus cu el lecții dure pentru România. Am început cu ierni grele și coduri roșii de viscol, am pierdut oameni în tragedii naturale și am simțit din nou vulnerabilitățile sistemului de intervenție.

Politic, scandalurile și dosarele de corupție zguduiau scena publică, iar protestele tot mai numeroase arătau că societatea cere schimbare.

Pe plan extern, criza din Ucraina, anexarea Crimeei și tragediile aviatice globale ne-au arătat cât de fragile sunt siguranța și echilibrul regional. În același timp, în țară, condamnări istorice în justiție și decizii politice grele au confirmat că nimeni nu mai este mai presus de lege.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













