“La început, nu mă coafa atât de tare”. Cum a ajuns Florin Busuioc să prezinte Vremea la PRO TV

Protv 30 de ani
15-12-2025 | 07:23
„La început, nu mă coafa atât de tare să prezint Vremea.” Așa își începe Florin Busuioc povestea despre începuturile sale la PRO TV. Azi, “Busu” este omul pe care milioane de români îl identifică instant cu prognoza meteo.

Stirileprotv

La aniversarea a 30 de ani de PRO TV, el își amintește cu emoție cum a ajuns, aproape întâmplător, să fie prezentatorul pe care toată țara îl urmărește zilnic.

“Bă, nu vrei să faci tu Vremea?”

Busu spune că nu visa să devină „omul de la Vreme”, însă i-a plăcut libertatea formatului și faptul că putea aduce ceva din meseria sa de actor pe micul ecran.

Florin Busuioc: „La început, nu mă coafa atât de tare să fac Vremea. Pentru că eu am ajuns să fac Vremea oarecum dintr-o greșeală, ca să zic așa. Mi s-a propus să o fac oarecum ca să nu rămân pe concediu fără plată. Știi că eu am avut un concediu fără plată vreo patru luni de zile și mi s-a propus… “Bă, nu vrei să faci tu Vremea? Ca să nu stai așa, degeaba”.

Că mi se mai dădeau lucruri de făcut - niște voci, niște texte, niște alte lucruri, dar nu eram plătit cu salariu. Și am zis ‘hai să fac și asta’.

Citește și
2013
30 de ani de PRO TV. 2013 – Anul în care România avea cea mai mare creștere economică și cea mai mică inflație

Și după aceea, când am văzut eu că lucrurile au această versatilitate cumva și că niciodată nu spui același lucru și că ți se permite să fii actor la Vremea, adică să ai să ai ceva și din meseria ta, (…) am zis ‘da, domnule, e ok la Vremea, care e problema?’”, își amintește Busu.

Anii de început au fost plini de energie și creativitate. Busu povestește că, împreună cu producătorii, concepea promo-uri care erau “niște trăznăi totale”, dar care au schimbat pentru totdeauna modul în care românii se uitau la prognoza meteo.

“La PRO TV e o stare de bine”

Momentul decisiv a venit în 2010, când a primit un premiu internațional la Zurich, pentru “cel mai bun prezentator meteo”.

„Premiul nu mi se datorează mie, se datorează echipei fabuloase cu care am lucrat”, insistă Busu.

Astăzi, după atâția ani, Florin Busuioc spune că PRO TV rămâne pentru el „acasă”, un loc în care vine cu bucurie, zi de zi.

“De fiecare dată am spus când m-a întrebat cineva ‘cum e, mă, la voi?’ , e bine, e o stare de bine. Ăsta e cuvântul sau expresia care descrie cel mai bine. E o stare de bine. Trebuie să recunosc că eu mă simt foarte bine când vin la PRO TV.” 

