„Oamenii încă mureau, iar telefoanele lor sunau pe caldarâm”. Cristian Leonte, despre noaptea care a zguduit România

Anul 2015 a marcat cea mai neagră pagină din istoria recentă a României - tragedia din Clubul Colectiv. 64 de oameni au pierit atunci, majoritatea în spitale, răpuși nu de flăcări, ci de infecții. Mulți alții au rămas cu răni și traume pe viață.

Zece ani mai târziu, Cristian Leonte, prezentatorul Știrilor Nopții de la PRO TV, vorbește despre acea seară ca despre un moment care a zguduit o țară întreagă și care continuă să ridice aceeași întrebare: s-a schimbat cu adevărat ceva?

“Colectiv a fost o traumă uriașă, un șoc extraordinar pentru întreaga societate. La nivel personal, e greu să evaluezi ce s-a întâmplat, pentru că a fost foarte dur”, spune Cristian.

Foarte mulți dintre noi s-au regăsit în acea tragedie, amintește el: fie cunoaștem pe cineva care s-a stins acolo, fie știm pe cineva de seama celor care au murit acolo sau pe cineva din spitalele care au ucis oameni, după noaptea neagră din 30 octombrie 2015.

“…Și toate mesajele astea ajungeau acolo, la telefoanele aflate pe caldarâm, fără ca cineva să mai poată răspunde la ele”

Despre seara tragediei din clubul Colectiv - și răspunsul autorităților - se poate spune că este definiția haosului, a neputinței, a durerii și a disperării, luate toate la un loc.

Printre cei ajunși primii acolo s-a numărat și operatorul Pro TV, Mario Ionescu, care a surprins imagini aproape suprarealiste, greu de uitat, își amintește Cristian.

Cristian Leonte: “Oamenii încă mureau. Oamenii încă nu reușeau să fie salvați, în timp ce rudele lor, prietenii lor strigau absolut disperați din fața spitalelor, din fața telefoanelor. (…) Oamenii trimiteau mesaje - ‘ești bine?’, ‘unde ești?’, sunau pe telefoane (…) Mario, operatorul nostru care a ajuns acolo printre primii, a văzut cu ochii lui și a povestit cum toate mesajele astea care plecau de acasă, ajungeau acolo, la telefoanele alea care erau pe caldarâm, fără ca cineva să mai poată răspunde la ele.”

“Corupția ucide!” – mai mult decât un slogan

În scurt timp, Colectiv avea să transforme indignarea în proteste. În timp ce tinerii răniți care supraviețuiseră incendiului se stingeau în spitale, răpuși de infecții, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, cerând schimbarea din temelii a sistemului care a permis această tragedie, prin corupție și indolență.

Presiunea publică uriașă a dat naștere la cele mai mari proteste ce avuseseră loc în România, de la Revoluția din 1989.

În cele din urmă, inevitabilul s-a produs: guvernul condus de Victor Ponta a demisionat.

Raportul final al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și investigațiile ulterioare aveau să arate lipsuri majore în prevenție, controale, echipamente și răspuns medical.

“Nu s-a schimbat nimic. Lipsesc în continuare mult prea multe lucruri”

În ciuda promisiunilor făcute atunci, România se confruntă și azi cu spitale fără autorizație ISU, unități ATI insuficient pregătite și o infrastructură medicală fragilă.

Cristian Leonte: „Asta e cea mai dureroasă întrebare de după Colectiv: S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic. Nu avem, în continuare, ce ne trebuie. Spitalele sunt în continuare prea puțin pregătite pentru dezastre de felul ăsta, spitalele sunt prea puțin pregătite în continuare și pentru dezastre la nivel personal. Pentru câte unul sau altul dintre bolnavii României care nu reușește să fie salvat, pentru că este infectat de bacterii, pentru că nu există o procedură minimă de păstrare a igienei în saloane, în spitale... Din punctul ăsta de vedere, nu s-a schimbat nimic.

Poate că unii dintre decidenți, poate că cineva din administrație e mai atent. N-aș vrea să spun că pentru toată lumea e valabil același lucru. Cu siguranță că medicii fac în continuare eforturi, și sunt medici dedicați. Personalul auxiliar din sănătate, infirmierile, asistentele, cu siguranță că fac mai mult gândindu-se la ce a fost atunci. Dar lipsesc în continuare mult prea multe lucruri.”

“Atunci au apărut ceea ce numim, elegant, ‘teorii ale conspirației’. Eu le zic deschis – prostii, imbecilități și nonsensuri”

Și mai grav, tragedia Colectiv a marcat și momentul în care au început să apară în spațiul public teoriile conspirației, pe care Cristian nu ezită să le numească “imbecilități”.

Cristian Leonte: “Elegant, le zicem ‘teorii ale conspirației’. Eu le zic deschis: prostii, imbecilități, nonsensuri - lucruri care nu pot fi adevărate și pe care este foarte greu să le probezi ca fiind adevărate.

Mare parte din cei care astăzi folosesc televiziunea, internetul, toate device-urile posibile ca mijloc de informare, de entertainment, mare parte din oamenii ăștia și-au pierdut simțul critic.

Tot cu respectul față de adevăr și cu respectul față de fapte, cred că putem să arătăm o cale de urmat, pentru că suntem atât de divizați încât am putea să ne despărțim cu totul, la un moment dat”.

