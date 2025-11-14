Vreme neașteptată în România: la munte va fi mai cald decât la câmpie. Fenomenul, explicat de Busu

Vremea va fi schimbătoare în toată țara în următoarele zile: ceață persistentă în sud și est, ploi în nord și vest, temperaturi atipic de ridicate la deal și la munte, potrivit prognozei prezentate de Busu.

Florin Busuioc, prezentatorul rubricii Meteo la PRO TV, a fost prezent vineri în studioul emisiunii „La Măruță” și a explicat cum va fi vremea în weekend. „Busu” a precizat că ceața va predomina în mai multe zone, iar din această cauză, temperaturile nu vor crește în locurile respective.

Florin Busuioc: „Mâine avem tot așa ca și astăzi, ca și poimâine, ca și luni aproape cred că și cred că și luni începe tot așa. O să avem nebulozitatea asta joasă, adică nor de joasă altitudine sau ceață cu burniță în sud, în est și în părțile centrale. Asta înseamnă că în aceste zone temperaturile nu urcă foarte mult, adică dacă ceața persistă până pe după-masă, seara înseamnă că temperatura rămâne pe la nouă 10 de grade. Temperaturile maxime mâine sunt între 8 și 20 de grade. Dar ideea este că la deal și la munte e mai cald decât în zonele joase. Și asta se numește inversiune termică”.

După cum explică Busu, fenomenul de inversiune va ține regiunile joase sub un plafon de ceață și burniță, în timp ce în zonele de deal și la munte va fi chiar surprinzător de cald pentru această perioadă.

Florin Busuioc: „În mod normal ar trebui să fie mai cald în zonele de câmpie, dar din cauza ceții temperaturile rămân jos de tot acolo, în zonele joase și avem, așadar, cum ziceam, 8-20 de grade Celsius. Duminică, în jumătatea nordică, înnorări, cu ploi în Maramureș, unde pot fi cantități mai mari de apă, 10-15 litri, în Crișana, Transilvania și Moldova. Pe acolo plouă. În rest, cer variabil. Tot așa, aceeași situație: nor de joasă altitudine sau ceață în prima parte a zilei, dimineață până spre prânz și noaptea în zonele joase din sud și din est, acolo apare această ceață. Temperaturile maxime se vor situa la 10 grade Celsius, nu mai mult de 16 grade, dar spre 19-21 de grade chiar prin zona Banatului și prin dealurile sudice, zona aia Pitești, Târgoviște, Ploiești. Temperaturile acolo vor fi destul de mari și marți și duminică. Luni avem tot așa. În jumătatea vestică a țării plouă și ploile se extind treptat.”

Busu subliniază că weekendul aduce mai multă umezeală în nord și vest, în timp ce sudul și sud-estul păstrează un regim de vreme mohorâtă, dar cu temperaturi surprinzător de ridicate în anumite zone de deal.

Florin Busuioc: „Cantități de apă tot 10-15 l/m² la altitudini mai mari. Noaptea, în vestul Meridionalilor și nordul Orientalilor poate fi lapoviță. Asta pentru că ziua e foarte cald. Vântul bate ceva mai tare în jumătatea nordică a țării, la altitudini mari. Luni și marți avem un cer înnorat, cu precipitații în toate zonele țării. Plouă, însă în Carpații Orientali, Meridionali, estul Transilvaniei și în zona de deal din Moldova, mai pe seară predomină lapovița și ninsoarea pentru că se mai răcește. Da, și maximele vor fi undeva între 7 și 18 grade Celsius, iar minimele, în noaptea de marți spre miercuri, -3 grade Celsius până la 7 grade Celsius.”

Potrivit lui, începutul săptămânii viitoare marchează și primele semne mai clare de răcire, cu posibile apariții de lapoviță și ninsoare în zonele de munte și în unele regiuni deluroase.

Vreme neobișnuită pentru începutul lunii Decembrie

Însă, luna Decembrie nu se anunță una friguroasă și cu multă zăpadă estimează experții.

Mările din Europa sunt încă neobișnuit de calde, iar temperatura va schimba complet atmosfera de la noi. Pentru România, prima săptămână din decembrie, inclusiv Ziua Națională, va aduce temperaturi blânde, cu foarte puține ninsori.

