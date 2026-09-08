Acest lungmetraj, scris și regizat de francezul Florian Zeller, este așteptat cu mare nerăbdare de mai multe luni, având în vedere asemănarea dintre personajele sale fictive - care, în film, sunt împreună de 17 ani - și cei doi interpreți, care s-au căsătorit în 2010.

„Încă de la bun început, ceea ce m-a interesat, de asemenea, era să îi am împreună pe ecran. Pentru că mi-am spus că ar fi un mod unic de a capta ceva special de la un cuplu real”, a explicat regizorul filmului, marți, în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat despre ceea ce a adus din propria căsnicie în acest rol, Javier Bardem a răspuns astfel: „nimic”. „Suntem cu adevărat înzestrați amândoi pentru ficțiune. Altfel, nu am supraviețui în această meserie”, a continuat actorul spaniol.

Penelope Cruz și Javier Bardem joacă un cuplu aflat în criză

Filmul „Bunker” prezintă povestea lui Miguel, un arhitect renumit care se gândește să accepte oferta unui miliardar din sectorul tehnologiei, care dorea să aibă un bunker în Hawaii. Soția lui, Sofia, nu vede cu ochi buni acest proiect profitabil, întrucât acesta trezește în ea o serie de îndoieli cu privire la soțul ei și la relația lor de 17 ani.

Filmul se deschide cu o scenă în care Miguel le povestește prietenilor săi, într-un restaurant, prima lui întâlnire cu Sofia, care îl privește cu atenție.

„Chiar și cele mai frumoase povești pot să înceapă cu o neînțelegere”, remarcă apoi unul dintre invitați.

„Autenticitate”

Florian Zeller, al cărui lungmetraj de debut, „The Father”, a câștigat două premii Oscar în 2021, și-a imaginat filmul „Bunker” avându-i în minte pe Javier Bardem și Penelope Cruz, inspirându-se dintr-un alt lungmetraj celebru despre un cuplu aflat într-o situație tensionată: „Eyes Wide Shut”, de Stanley Kubrick, cu Tom Cruise și Nicole Kidman în rolurile principale.

Regizorul francez s-a declarat intrigat de faptul că cei doi actori spanioli nu au interpretat niciodată un cuplu căsătorit într-un proiect cinematografic.

„Am vrut să abordez un subiect care mă interesează, și anume autenticitatea arzătoare a adevărului”, a dezvăluit Florian Zeller, marți, precizând totuși că a trasat o limită „între realitate și ficțiune”.

„Nu am avut niciun dubiu. Pentru că era vorba despre Florian și, încă de la prima noastră întâlnire cu el, amândoi am adorat scenariul său”, a declarat Penelope Cruz.

Penelope Cruz și Javier Bardem au jucat împreună în nouă filme

Javier Bardem, în vârstă de 57 de ani, și Penelope Cruz, în vârstă de 52 de ani, au jucat împreună în nouă filme, de la pelicula plină de senzualitate „Jamon, Jamon” (1992) - primul lor proiect comun - și până la thrillerul „Everybody Knows”, lansat în 2018.

„Există un bun echilibru în modul în care noi discutăm despre muncă. Evident, atunci când pregătim un film împreună, vorbim mult despre el, dar nu am făcut asta foarte des, totul s-a desfășurat natural, cam o dată la cinci ani”, a continuat Penelope Cruz.

Cei doi actori spanioli au participat împreună la cea mai recentă ediție a Festivalului de la Cannes, în luna mai, însă cu două filme diferite: Javier Bardem în rolul unui tată autoritar în „The Beloved”, iar Penelope Cruz în rolul unei cântărețe de cabaret în „La Bola Negra”.

Javier Bardem și Penelope Cruz, ambii câștigători ai premiului Oscar pentru rol secundar, sunt prezențe constante la Festivalul de Film de la Veneția. Ea a câștigat premiul de interpretare feminină, Coppa Volpi, pentru rolul din filmul „Madres paralelas” (2021), regizat de Pedro Almodovar, iar el a câștigat premiul de interpretare masculină cu rolurile jucate în „Mar adentro” (2004) și „Before Night Falls” (2000), o dublă performanță cu care puțini actori din lume se pot lăuda.