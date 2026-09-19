Traficul pe aeroportul din Luxemburg a fost întrerupt pentru scurt timp în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce au fost detectate drone care zburau fără autorizaţie în perimetrul aeroportuar, scrie News.ro.

„Operaţiunile de zbor pe aeroportul din Luxemburg (...) au fost reluate”, a anunţat aeroportul pe site-ul său, după suspendarea temporară a acestora.

Suspendarea a reprezentat „o măsură de precauţie pentru a asigura siguranţa pasagerilor, a echipajelor companiilor aeriene, a personalului aeroportului şi a aeronavelor”, a explicat aeroportul.

Comunicatul nu precizează originea dronelor detectate.

Aeroportul a anunţat că monitorizează în continuare situaţia şi avertizează asupra posibilităţii producerii unor întârzieri şi perturbări ale traficului aerian.