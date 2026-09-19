Rafinăriile europene cumpără în mod obişnuit petrol saudit prin contracte pe termen lung care garantează livrări lunare, însă Aramco le-a comunicat unor clienţi că livrările programate pentru luna viitoare nu vor mai avea loc, scrie News.ro.

Arabia Saudită informase anterior clienţii europeni că unele transporturi de petrol vor fi anulate după ce atacurile cu drone au determinat oprirea conductei Est-Vest. Trei staţii de pompare au fost avariate, iar încărcările de petrol în portul Yanbu de la Marea Roşie au fost perturbate.

Rafinăriile europene caută petrol din alte surse

Problemele de aprovizionare au determinat deja unii clienţi să caute surse alternative. Compania poloneză Orlen s-a numărat printre rafinăriile afectate, iar traderii au declarat că aceasta a cumpărat petrol din Marea Nordului pentru a înlocui importurile saudite perturbate.

Reuters a precizat că nu a putut verifica independent informaţiile Bloomberg. Saudi Aramco nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Potrivit Bloomberg, compania saudită încearcă să repornească parţial conducta în următoarele zile, iar revenirea acesteia la capacitatea completă ar putea dura până la şase săptămâni.

Separat, Aramco şi-a majorat exporturile de petrol din Golf prin transferuri de ţiţei între nave în largul portului Sohar din Oman, pentru a compensa o parte din volumele pierdute în urma reducerii livrărilor prin Marea Roşie.