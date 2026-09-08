Să-și păstreze calmul și să se în beciuri sau spații de protecție aeriană, după ce o nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc.

Mai mult, aeroportul din Iași, a suspendat temporar toate zborurile, din motive de siguranță.

Potrivit Ministerului Apărării, alarma s-a dat la ora 16:47 atunci când sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui.

Pentru aceste regiuni au fost transmise mesaje RO-alert încă de la ora 16.30. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației.

Drona a căzut într-un lan de porumb

Această alertă a dus și la suspendarea temporară a zborurilor pe Aeroportul Internațional Iași. După cum se poate vedea în aceasta captură a site-ului de aviație flightradar24.com, după ora 17, în zona aeroportului Iași nu era nicio activitate. Spațiul era gol în acea zonă și a rămas așa mai mult timp.

Locuitorii din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani au primit deci acest mesaj RO-alert prin care erau îndemnați să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă pentru că exista posibilitatea căderii unor obiecte. Alerta a fost valabilă pentru 90 de minute.

Drona care a pus pe jar autoritățile române a traversat și Republica Moldova și aflăm asta de la autoritățile de acolo. Potrivit acestora, drona, de tip Shahed spun moldovenii, a pătruns dinspre Ucraina, peste Transnistria pe la Bender, la ora 16:20. S-a îndreptat spre Chișinău apoi a părăsit spațiul aerian al Moldovei intrând în România, la 16:37, deci după 17 minute.

Vreme de aproape 2 ore nu s-au știut foarte multe despre poziția acestei drone însă în urma cu foarte puțin timp, poliția din Republica Moldova a anunțat că o dronă a căzut într-un lan de porumb lângă localitatea Mihăileni Rîșcani, iată foarte aproape de granița cu România.