"Site-ul http://www.dnsc.ro a înregistrat temporar dificultăţi de accesare, pe fondul unui volum neobişnuit de mare de solicitări provenite simultan din surse multiple. Analiza datelor tehnice disponibile indică posibilitatea unui atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), care a generat o creştere semnificativă a traficului şi a afectat temporar disponibilitatea platformei", se menţionează în comunicat, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, imediat după identificarea situaţiei au fost aplicate măsuri suplimentare de protecţie şi optimizare, în vederea limitării impactului şi restabilirii funcţionării normale a site-ului.

În urma intervenţiilor tehnice, funcţionarea site-ului dnsc.ro s-a stabilizat, iar echipele responsabile monitorizează în continuare infrastructura şi evoluţia traficului pentru a preveni şi gestiona eventuale incidente similare, se precizează în comunicat.

"Menţinerea disponibilităţii online reprezintă o prioritate, fiind luate permanent măsurile tehnice necesare pentru asigurarea continuităţii acestora", transmit reprezentanţii DNSC.