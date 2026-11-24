Înmatriculările de autoturisme în Uniunea Europeană au crescut cu 5,4% în primele zece luni ale anului, vehiculele electrice continuându-şi tendinţa ascendentă şi reprezentând aproape un sfert din piaţă, conform cifrelor publicate marţi de Asociaţia Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP, preluată de Agerpres.

Asociaţia care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa a precizat că, în perioada ianuarie - octombrie 2026, în Uniunea Europeană au fost înmatriculate 9,46 milioane de autoturisme, în creştere cu 5,4% în ritm anual.

În schimb, piaţa auto din România a înregistrat un declin de 10,1%, cel mai semnificativ declin din UE, în condiţiile în care au fost înmatriculate 109.326 de autoturisme, faţă de cele 121.609 unităţi înmatriculate în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Modelele hibride non-plug-in au, în continuare, cea mai mare pondere din vânzări în UE (36%, sau 3,4 milioane de unităţi). Dar piaţa auto europeană îşi continuă electrificarea, acest tip de sistem de propulsie reprezentând acum 23,4% din înmatriculări (faţă de 16,4% în octombrie 2025) sau 2,21 milioane de vehicule.

Maşinile pe benzină (20,8% din vânzări) îşi continuă declinul (-20,1% de la începutul anului), la fel şi cele cu motoare diesel (6,9% din vânzări, -20,6%). Toate vehiculele electrificate (hibrizi plug-in şi non-plug-in, precum şi vehicule electrice) au reprezentat aproape 70% din piaţa europeană în luna octombrie.

În primele zece luni ale anului, vânzările de maşini electrice au crescut cu 50%, impulsionate în special de evoluţiile de pe anumite pieţe: Franţa (+79,4%), Germania (+60,7%) şi Danemarca (+41%).

Piaţa auto franceză, acum a doua cea mai mare din UE după Germania, a crescut cu 4,4% în primele zece luni ale anului. De asemenea, Franţa este şi în fruntea listei ţărilor în care vânzările de maşini pe benzină sunt în scădere, cu 36,9% în zece luni. Acestea s-au redus cu 24,5% în Germania, 19,3% în Spania şi 16,6% în Italia.

Renault a scăzut cu 3,9%, Dacia cu 14,6% numai în ultima lună

În rândul producătorilor de automobile, ofensiva chineză pe piaţa din UE continuă. BYD, cel mai mare grup chinez de pe piaţa europeană, a înregistrat o creştere a înmatriculărilor cu 150,8% în primele zece luni ale anului, chiar dacă cele 237.137 de vehicule pe care le-a vândut în UE de la începutul lui 2026 reprezintă o mică parte din cele peste nouă milioane de autoturisme înmatriculate în blocul comunitar în această perioadă.

Vânzările Chery Automobile au explodat: au crescut cu 238,3% (159.278 de vehicule în primele zece luni), iar cele ale XPeng au crescut cu 186,9%. Leapmotor, un partener Stellantis, a înregistrat o creştere vertiginoasă a vânzărilor (+374,8%).

Printre producătorii europeni, Stellantis a rămas pe teritoriul pozitiv (+3,9%), la fel ca şi BMW Group (+4,6%), în timp ce vânzările Renault au scăzut cu 3,9% în primele zece luni ale anului, iar cele ale Volkswagen cu 0,3%.

În ceea ce priveşte grupul Renault, înmatriculările Dacia au înregistrat un declin de 10,3% în primele zece luni din 2026, până la 417.492 de vehicule, iar cota sa de piaţă a scăzut la 4,4%, de la 5,2% în perioada similară a anului trecut.

Datele pentru luna octombrie arată că înmatriculările Dacia au scăzut cu 14,6%, până la 39.253 de unităţi.