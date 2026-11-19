Automobilele electrice cu baterii (BEV) au reprezentat aproape o treime din totalul vehiculelor noi vândute în 18 pieţe europene importante, potrivit datelor publicate miercuri de E-Mobility Europe, New Automotive şi Fier Automotive. Creşterea are loc în timp ce la Bruxelles continuă discuţiile privind o posibilă relaxare a obiectivelor europene de reducere a emisiilor auto pentru 2035.

În octombrie au fost înmatriculate 295.252 de automobile complet electrice, corespunzător unei cote de piaţă de 32,1%. De la începutul anului, înmatriculările au ajuns la 2,33 milioane de unităţi, în creştere cu 40,7% faţă de perioada similară din 2025.

Statele cu cele mai multe înmatriculări

Franţa a înregistrat o cotă de piaţă de 41,5% pentru automobilele electrice, cu 61.958 de înmatriculări în octombrie. În Germania, cea mai mare piaţă auto europeană, au fost înmatriculate 94.069 de vehicule electrice, reprezentând 37% din total.

Ţările nordice au continuat să domine piaţa europeană în privinţa electrificării. Norvegia a înregistrat o cotă de 98,8% pentru automobilele complet electrice, urmată de Danemarca, cu 88,4%, Finlanda, cu 59,9%, şi Suedia, cu 51,1%.

În Luxemburg, Portugalia, Belgia şi Ţările de Jos, automobilele electrice au reprezentat aproximativ jumătate din totalul înmatriculărilor din octombrie, confirmând extinderea rapidă a acestui segment în mai multe pieţe europene.

La polul opus, Republica Cehă, Italia şi Polonia au rămas printre pieţele europene cu cele mai reduse cote de electrificare, de 9,3%, 5,9% şi, respectiv, 6,2%.

Datele evidenţiază diferenţele importante dintre pieţele europene, în condiţiile în care stimulentele financiare, costurile utilizării automobilelor convenţionale şi oferta de modele electrice influenţează ritmul tranziţiei către mobilitatea electrică.