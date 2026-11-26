Brad Pitt şi Angelina Jolie au ajuns la un acord după ani de procese. Ce se întâmplă cu celebra podgorie din Franţa
Brad Pitt şi Angelina Jolie au ajuns la un acord în urma unei dispute juridice care a durat mai mulţi ani şi a vizat podgoria pe care cei doi o deţin în Franţa.
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Înţelegerea a fost confirmată printr-o declaraţie comună a celor doi foşti soţi de la Hollywood, scrie news.ro.
„Am ajuns la o înţelegere extrajudiciară în interesul familiei noastre şi nu vom face alte comentarii”, au transmis reprezentanţii lui Jolie şi Pitt. „Comentariile apărute în articolele din presă şi atribuite unor «surse» nu provin, de fapt, nici de la noi, nici de la persoane apropiate nouă.”
Ambele părţi au solicitat retragerea pretenţiilor formulate reciproc, însă termenii acordului nu au fost făcuţi publici.
Brad Pitt şi Angelina Jolie au achiziţionat o participaţie majoritară la Château Miraval în 2008, iar în 2014 s-au căsătorit chiar pe proprietatea din sudul Franţei.
Jolie a iniţiat procedura de divorţ în 2016, iar cei doi au fost declaraţi divorţaţi din punct de vedere legal în 2019. Negocierile privind încheierea acordului de divorţ au continuat însă până în 2024.
În 2021, actriţa a primit aprobarea de a-şi vinde participaţia la podgorie pentru suma de 164 de milioane de dolari (125,06 milioane de lire sterline), înainte de finalizarea acordului financiar general dintre cei doi.
Proces după vânzarea participaţiei
În februarie 2022, Brad Pitt a deschis un proces împotriva fostei sale soţii, după ce aceasta şi-a vândut participaţia la crama franceză către Stoli Group, un producător de băuturi spirtoase controlat de omul de afaceri rus Yuri Shefler.
Actorul a susţinut că Jolie a încălcat o înţelegere potrivit căreia niciunul dintre ei nu putea să-şi vândă participaţia la proprietate fără acordul celuilalt.
În octombrie 2022, Angelina Jolie a intentat, la rândul ei, o acţiune împotriva lui Pitt, în care a descris pentru prima dată presupusul comportament abuziv care ar fi dus la destrămarea căsniciei.
Avocaţii actriţei au susţinut că negocierile privind vânzarea participaţiei sale către Pitt au eşuat după ce acesta i-ar fi cerut să semneze „un acord de confidenţialitate care i-ar fi interzis contractual să vorbească în afara instanţei despre abuzul fizic şi emoţional la care Pitt a supus-o pe ea şi pe copiii lor”.
Brad Pitt a negat acuzaţiile.
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