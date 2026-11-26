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„Suntem în contact regulat cu echipa lui Jannik şi ne-au confirmat că nu ni se va alătura pentru AO (Australian Open) în ianuarie, în urma recentei sale intervenţii chirurgicale”, a scris Andrew Abdo, directorul executiv al Tennis Australia, într-un comunicat.

Sinner, în vârstă de 25 de ani, este indisponibil de la mijlocul lunii iulie, după triumful său în finala de la Wimbledon, în faţa germanului Alexander Zverev, actualul lider al clasamentului ATP, din cauza unei tendinopatii la genunchiul drept şi a unei inflamaţii a benzii iliotibiale.

Italianul a consultat mai mulţi specialişti şi a urmat un tratament conservator înainte de a decide să fie operat. El şi-a amânat în repetate rânduri revenirea în competiţie înainte de a-şi încheia oficial sezonul la începutul lunii octombrie.

Intervenţia chirurgicală a avut loc marţi, în Finlanda, iar Sinner a descris-o într-un comunicat drept o „operaţie minoră pentru îmbunătăţirea stării benzii iliotibiale”, care a fost prelungită.

„Îmi lipsesc enorm terenurile de tenis şi acum voi începe procesul de recuperare cu echipa mea”, a adăugat italianul, marţi, fără a oferi o dată pentru revenirea sa în competiţie.

Experţii cred că vedeta mondială a tenisului va trebui să aştepte încă trei până la patru luni înainte de a reveni în circuit, mai ales că, în ultimele săptămâni, Sinner a suferit şi o amigdalectomie şi, în consecinţă, a pierdut mult în greutate.

Prin urmare, este de aşteptat ca jucătorul italian să-şi facă revenirea cu ocazia turneelor americane de categoria ATP Masters 1.000 de la Indian Wells şi Miami, programate în luna martie.

Australian Open este primul turneu de Mare Şlem al anului (17-31 ianuarie 2027), pe care Sinner l-a câştigat de două ori, în 2024 şi 2025.