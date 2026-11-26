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O femeie din Marea Britanie a trecut prin această experiență când a căutat un nume pentru cel de-al patrulea copil al său. În cele din urmă, l-a găsit într-un desen animat, însă alegerea nu a fost pe placul tuturor, relatează tn.cz.

Sybilla Hart avea 34 de ani când a început să caute un nume pentru fiica sa. Își dorea ceva original, dar niciuna dintre variantele la care se gândea nu i se părea potrivită. Ideea a venit într-o zi în care fiicele sale mai mari, Beatrice și Florence, se uitau la serialul animat „My Little Pony”. Pe ecran a apărut Prințesa Celestia, iar Sybilla a știut imediat că acesta este numele pe care îl căuta, relatează publicația Mirror.

„Mi s-a părut asemănător cu Celeste, un nume care îmi plăcea, dar pe care îl consideram puțin prea banal. Celestia mi s-a părut o variantă mult mai frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult numele, iar soțului meu, Charles, la fel”, a povestit femeia.

Cum au reacționat oamenii când au aflat de unde vine numele

Încântată de alegerea făcută, Sybilla le-a povestit prietenilor de pe Facebook cum urma să-și numească fiica. Numai că reacțiile nu au fost tocmai cele la care se aștepta. Mulți au făcut imediat legătura cu personajul din „My Little Pony”, iar unii au luat-o chiar în râs și au întrebat-o dacă acesta era numele ei adevărat.

„Chiar o să-ți numești fiica după un personaj din My Little Pony?”, au întrebat-o unii dintre ei. Femeia nu s-a lăsat însă intimidată.

„Le-am răspuns cu mândrie că da și că îmi place foarte mult numele. Nu conta de unde îl găsisem. Pur și simplu mă îndrăgostisem de el”, a spus Sybilla.

Ea le-a explicat celor care o criticau că numele ales era, de fapt, o variantă mai elaborată a lui Celeste. Au existat și persoane cărora le-a plăcut ideea. O prietenă a unei cunoștințe a întrebat-o chiar dacă ar deranja-o ca și ea să-și numească fiica Celestia.

În cele din urmă, Sybilla a rămas la alegerea făcută, iar fiica sa a primit numele dorit. Celestia are acum 12 ani și, potrivit mamei sale, este foarte încântată de el.

„Este mândră că are un nume neobișnuit. Este ceva ce avem în comun. Numele surorilor ei au devenit tot mai populare, în timp ce Celestia a rămas, deocamdată, un nume mai puțin cunoscut”, a povestit mama.

Numele continuă să împartă părerile

Chiar și după 12 ani, alegerea femeii stârnește reacții diferite. Unii utilizatori de pe rețelele sociale nu înțeleg de ce un părinte ar alege un nume inspirat dintr-un desen animat.

„O nebunie”, a comentat cineva. „Oamenii uită că un copil nu este un obiect căruia îi poți pune orice nume”, a scris un alt utilizator.

Alții, în schimb, au apreciat alegerea mamei și au spus că numele este frumos, indiferent de unde provine.

„Speram să fie Twilight Sparkle, dar Celestia este un nume foarte frumos”, a comentat o persoană. „Nu văd nimic în neregulă cu el”, a adăugat altcineva.